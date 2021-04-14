吉利升半成　專家：母企分拆未必着數　睇實呢個位走貨｜財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-14 20:07

吉利汽車(175) 今日（14日）股價最多升逾7%，收市升半成，登藍籌升幅三甲。事關外電傳出其母企吉利集團（下稱吉利母企），考慮將電動汽車製造商Polestar最快今年上市，市值目標最高達400億美元（折合約3,107億港元），遠超現時本港上市的吉利汽車(市值約1,970億元)。

Polestar主打高檔電動車，是特斯拉的競爭對手之一。公司自去年起，開始在吉利中國的工廠生產全電動汽車。市場普遍說法是指，倘若的Polestar成功在美國或香港上市集資，能夠按其3,000多億元目標市值上市，將為吉利母企取得大量資金，可以加大發展內地新能源車業務，對本港上市的吉利汽車亦有得益，因此令到吉利股價今日明顯上升。

Polestar主打高檔電動車，是特斯拉的競爭對手之一

市場關注吉利回A受阻

值得留意的是，吉利汽車其實一直在申請，於內地上海科創板上市，擬集資200億人民幣。不過早前傳出遭監管當局質疑其是否擁有足夠高科技申請科創板上市。

吉利於去年9月份獲接納上市申請，消息人士指，一般而言只需3個月會獲批上市，不過因目前證監收緊科創板上市要求，希望確保上市的企業有足夠的科技因素。因此，吉利汽車至今仍未披露其回A進展，投資市場擔心其回A大計受阻。

吉利汽車一直在申請於上海科創板上市，擬集資200億人民幣。不過早前傳出遭監管當局質疑其是否擁有足夠高科技申請科創板上市（VCG）

銀河證券業務發展董事羅尚沛接受訪問時表示，其實現時傳出吉利母企有意將電動汽車企業，改到香港或美國上市，對本港上市的吉利汽車「唔係咁着數」。因為市場一直都認為，吉利母企會將電動汽車業務注入在吉利的上市平台，再在內地科創板整體上市，而不是將其分拆海外上市。若果這個整體上市的預期落空，對吉利的影響難言正面。同時，他又提到，吉利母企要將電動車業務，分拆到海外上市，亦是進一步反映其在上海科創板上市進展受阻。

純電動新車發布「未有聲氣」 不宜太樂觀

另一方面，吉利於上月業績大會後，宣布要增設純電動車合營「極氪」，由公司與母企分別持股51及49%。極氪CEO安聰慧在業績發布會表示，極氪會在4月舉行品牌發布會，新品牌會使用直接向用戶銷售方式。

羅尚沛指，市場一直認為，吉利母企會將電動汽車業務注入在吉利的上市平台，再在內地科創板整體上市，而不是將其分拆海外上市。（張浩維攝）

羅尚沛指出，現時相關純電動車的發布進展仍「未有聲氣」，又指現時內地多間企業，不論本身是否車企，都在積極進軍電動車新能源地市場，投資者都眼花撩亂，不知其是真是假。因此在吉利未有落實推出新電動車的細節前，投資者都不應過分樂觀。

投資策略上，他建議投資者趁吉利反彈，倒不如趁機出貨。建議留意吉利能否升至20天線樓上，約22元水平附近先行出貨。