離星球更進一步　SpaceX兩個月集資近12億美元　估值約740億美元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-15 09:51

Tesla（TSLA）創辦人Elon Musk旗下火箭公司SpaceX日前提交給美國證券交易委員會（SEC）的一份文件顯示，過去兩個月以來透過股權募資籌集約11.6億美元，使SpaceX估值達到約740億美元左右。

據悉，SpaceX於2月籌得8.5億美元，其又通過股權融資籌集3.14億美元，修訂後總募資金額達到 11.6 億美元左右。投資者包括 Google 母公司 Alphabet、富達投資（Fidelity Investments）。

SpaceX 計劃最快2022年完成登月行動，屆時「Falcon 9」火箭將代表阿拉伯聯合大公國將探測漫遊者送至目的地， 並在2023年將太空新創企業Astrobotic打造的登月艙、美國國家航空暨太空總署（NASA）的探索漫遊者送上月球。

Elon Musk上月曾表示，SpaceX 的火箭「星艦」（Starship）將在 2030 年前登陸火星。不過近日，「星艦」最新原型機SN11 試飛墜毀。

此外，SpaceX亦推出衛星網路服務「星鏈計畫」（Starlink），提供覆蓋全球的高速網路服務，市傳可能會以IPO（首次公開發行）形式上市，或許是促使投資人決定投入的原因。