五一黃金周將至　澳門有望受惠　可吼實呢類股｜股壇繹思．許繹彬

撰文： 許繹彬 最後更新日期： 2021-04-16 07:30

港股繼續行跡飄忽，成交更驟減至不足1,500億，差不多返回2019年第四季的水平。去年的銳勢全失，經常提及的北水，已在市場上久未聞矣。港股變得如此淡靜的原因，相信是去年主導港股升勢的科技股表現時好時壞，此現象並非只在港股出現，美國納指的走勢亦欠勁度，日升日跌，遠落後於道指。但美股優勝之處，相信只是資金由科技股轉回傳統的道指股，成交仍在，形勢及走勢仍算樂觀。

反觀香港的科技股，不利因素頻頻，前有「股王」之稱的騰訊（0700）被股東減持，及後有阿里巴巴（9988）遭受重罰，再有美團（3690）傳出批股，上述種種不利消息，全是科技股龍頭，難免當市場有任何風吹草動，整個科技股指數股份便形成骨牌效應，沽盤湧現。加上，阿里巴巴被中國重罰，市場上普遍認為此舉是殺雞儆猴，相信其他科技龍頭亦會以「反壟斷」的罪名被重判，所以投資者對此類股份看法較為審慎，此舉是令大市後勁不繼的主因。

另外，港股成交出現一浪低於一浪的原因，莫過於國內A股持繼積弱，導致投資者囤積大量「蟹貨」，所以投資者未能在「貨如輪轉」的情況下，驅動多餘資金南下，北水頓然減弱，令港股成交呈現「水靜河飛」，未來情況相信仍會持續。

全球正努力鼓勵民眾接種疫苗，很多國家均研究倘若接種了疫苗後，可以豁免諸多聚集或隔離限制。中國可以說是疫情最早受控的國家，適逢五一黃金周將至，很多國內的市民已開始密鑼緊鼓籌備去旅行，機票預訂飆25倍，價格更比前年增兩成；正因澳門被列為「安全的出境遊目的地」，所以相信澳門能成為中國遊客的利得者，相信有利澳門振興經濟，而澳門股亦可能因此而受惠，投資者可考慮趁機吸納銀河娛樂（0027）或同類的賭業股。

撰文：許繹彬（耀才證券行政總裁及執行董事）

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。