華融風波未完？　《彭博》：中國有逾500間金融機構面臨破產

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-16 21:13

中國華融（2799）早前宣布延遲刊發年度業績，更有內地傳媒談論有關公司破產的可能，華融美元債應聲暴跌。據《彭博》報道，中國有逾500間金融機構面臨破產，政府擬改寫商業銀行法，對違法行為「零容忍」。

《彭博》統計，華融在國內外擁有約420億美元的未償債務，其美元債券價格創新低，約為52美分。自2015年上市以來，其股價已下跌67％。

報道又指，除了華融，在4,400間金融機構中，有12.4％被央行認定為處於高破產風險的狀態，即是中國有逾500間金融機構面臨破產。現時，中國政府正改寫商業銀行法，並將對違法行為「零容忍」，變更包括有關公司治理的新章節，首次規定了股東的責任和董事會的關鍵作用，並禁止董事在多家附屬機構擔任職務等。

僅在2020年，內地最高銀行業監管機構對企業總共採取了3,200宗判處，對個人的違法判處達到了4,554宗，總計人民幣23億元的罰款。而美聯儲一年內總共採取了58次執法行動。

對於中央是否會出手打救華融，報道指2019年，由於控股股東挪用資金，包商銀行最終破產亦令市場質疑政府長期支持金融機構的假設。中國銀監會已將導致金融體系問題的責任歸咎於銀行高層，並曾表示無效的公司治理是根本原因。