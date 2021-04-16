中證監重拳打擊財務造假　禁房地產等企業科創板上市

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-04-16 21:32

中證監會召開例行新聞發佈會，證監會發行監管部副主任李維友表示，禁止從事房地產和主要從事金融投資類業務企業在科創板上市。

李維友稱，這次完善科創屬性的評價指標體系的主要思路，有這四個方面。

一是要進一步強化了科創板姓「科」的定位；二是建立清晰可操作的負面清單，限定科創板的行業領域，支持六大行業領域的硬科技企業在科創板上市。對金融科技模式創新等類型的企業，根據企業科創屬性情況，從嚴把關，限制在科創板上市。三是充分發揮交易所科技諮詢委的作用；四是，突出定性和定量綜合研判，嚴防研發投入注水、突擊購買專利等情形。

中國證監會稽查局副局長陳捷亦表示，下一步中國證監會將加強執法司法協同，堅持一案雙查，重拳打擊財務造假、欺詐發行等惡性違法違規行為，堅決追究相關機構和人員的違法責任，不斷健全行政執法、民事追償和刑事懲戒的立體式追責體系，維護市場三公秩序。

陳捷還提到，中國證監會將持續加強對上市公司的全鏈條監管，堅持科學監管、分類監管、專業監管和持續監管，督促上市公司和大股東嚴守四條底線，即不披露虛假信息、不從事內幕交易、不操縱股票價格、不損害上市公司利益等，壓實上市公司主體責任，提高公司治理水平，有效化解風險，提高上市公司質量。