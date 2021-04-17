大麻合法化　個股升幅勁　投資利弊應須知｜投資明「賢」‧伍禮賢

撰文： 伍禮賢 最後更新日期： 2021-04-17 10:15

自從拜登政府上台後，市場一直憧憬大麻將在美國逐步合法化，在此預期之下，從去年開始，市場開始對大麻股進行炒作。同時，在美國上市的加拿大大麻生產商股價亦曾出現大升大落。未來此類別股份是否仍具投資前景，我們在此嘗試作出簡單分析。

大麻股已累積不少升幅

從投資者類別的構成來看，前期大麻股份的強勢相信主要受零售投資者驅動，畢竟大型機構處於對風險管理的考慮，不一定參與此類別行業股份的買賣。同時，受到前期GME事件的影響，亦增加零售投資者對個別股份的炒作熱情。而最近這類別股份股價出現回落，主要因為前期不少股份已經累計較大升幅，加上GME近期股價的回落，亦導致零售投資者開始理性對待一些已經累計較大升幅的股份。

全球範圍的大麻合法化和產業發展未來將更為廣泛。(Getty Images)

從基本面而言，我們可以看到，大麻在美國逐步合法化是逐步取得進展的。截至上月底，美國紐約州將成為第15個允許娛樂用大麻的州份。但是值得投資者注意的是，行業中相關企業的受惠將會是一個長遠持續的過程，而不是短線可以有很大獲益。因此，大麻在美國逐步合法化相信可以長線提升大麻股的盈利表現。但是，在這個過程中，一些政策性的風險及市場化風險，例如消費者會否因政策開放而變得接受等，將仍然存在。同時如果股價短線升幅過急過大，而短時間內盈利增長追不上股價升幅，那麼這些股份就會具有回落的風險。

盈利增長跟不上股價的步伐

對機構投資者而言，對不同類別企業作出投資時，除了考慮企業盈利增長的速度外，對增長的能見度、確定性、穩定性等均會有所考慮，這些都是機構投資者的風險管理要求。從這方面而言，即使大麻在美國合法化之後，不一定全部的大麻生產商均符合機構投資者的投資要求。當然，如果未來有更多的機構投資者流入這類別股份，將會提升這類別企業的估值，因此這樣將會提高這些企業股份的流通性。

目前而言，不少在美國上市的大麻生產商盈利情況並不理想，部分現在，甚至預期未來1至2年內或仍將錄得虧損。除了在盈利方面，這些大麻生產商的財政狀況亦表現參差。部分企業在短期流動性及負債水平上出現壓力。這些均反映出，目前股價的上升並未太具基本因素的支持。或者說，盈利增長跟不上股價上升的步伐。

美國通過消遣用大麻合法化的州分都會推出不少創意產品。圖為含大麻水果乾。（VCG）

大麻合法化 中短線為行業帶來正面作用

針對產品而言，目前大部分在美上市大麻生產商的產品均在醫藥類別，而這部分的盈利普遍並不理想。預期針對大麻合法化而言，料對娛樂性，或者消費性產品帶來的影響最為正面。大麻合法化，有機會帶來相關產品需求，從而為大麻生產商帶來更大的市場。而大麻合法化後，由於市場競爭開始變得更加規範，更加有序，因此預期將會加大了不同生產商之間的競爭。

從中短線而言，大麻合法化將會對行業中大部分的企業帶來正面作用；而中長期來看，市場的競爭性將導致企業盈利出現分化，營運效率高的企業將進一步得益，而競爭力相對較弱的企業，將會面對壓力，這個投資者亦需要留意。

《光大新鴻基證券策略師 伍禮賢》

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份