內地氣氛改善　港股可跟升　美團成焦點│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-20 09:35

美股昨日於高位整固，美滙跌至91水平，美滙走低對新興市場有利，港股向下風險料不大。加上，昨日A股大彈，如果今日可延續升勢，有助提振港股氣氛。個股方面，今日焦點為美團（3690）。

A股昨日大升，上證升1.5%，深證升2.9%，而創業板指更升4.1%，報2898點，突破4月上旬高位，並創3月上旬以來新高。如內地市場氣氛持續改善，可帶動港股回升。

美團創始人王興。（網絡圖片）

美團集資研無人車配送

美團透過配股及發行可換股債券集資發展無人車、無人機配送等前沿技術領域。公司以先舊後新方式向市場配售1.87億股B類股份，配售價為每股273.8元，較昨日收市價289.2元折讓約5.3%。經扣除騰訊及公司適當產生的所有費用、成本及開支後，發行認購股份的估計所得款項淨額約為66億美元。

今次美團配售1.87億股B類股份，而非大股東王興所持有的A類股份，可見大股東未有減持壓力，安撫市場不安的情緒。同時，騰訊將透過私人配售，額外認購4億美元股份，顯示騰訊對美團抱有信心。

另外，美團發行30億美元的零息可換股債券，分別發行15億美元於2027年到期，以及15億美元於2028年到期可換股債券。

長汽SUV減價，令到汽車板塊股價受壓，華晨半日下挫7.4%。（路透社）

新能源車爆發 長汽吉利值留意

另外，新能源車亦是市場焦點，上海國際車展備受關注。昨日比亞迪（1211）升4.8%，吉利 （0175）升4.8%，長汽（2333）升5.9%，五菱（0305）更大升27.5%。

瑞信表示，相信長汽可望成為今次上海車展的最大贏家，因公司在車展展出8款新產品，佔上海車展新品14%，對比公司今年首季在中國內地乘用車市場的市場份額為5.6%。至於吉利，公司上周宣布推出「極氪（ZEEKR）」純電電動車，定位直接對位中高檔電動車，如Tesla Model 3及比亞迪的「漢」。

花旗指，「極氪001」料今年10月可交付，預計初期每月銷量可達4,000至5,000輛，明年第二季可達每月1.2萬輛，目前吉利單月電動車銷售量大概為5,500輛，因此極具意義。