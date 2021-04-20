王維基獲港視加人工　今年起基本月薪80萬　增幅逾3成

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-20 19:57

人稱「魔童」的王維基「諗頭」多多，除了建議改名為「香港科技探索」，更不斷拓展香港電視（1137）的新業務，去年更將其業績扭虧為盈，到底這位公司大腦兼橋王年薪多少？

根據港視年報，該公司大股東、副主席兼行政總裁王維基去年總酬金為1,990.1萬元，按年激增2.3倍；在去年總酬金中，薪金、服務費、津貼及實物福利合共約788.7萬元 ，酌情花紅約1,200萬元。單計酌情花紅，已是王維基於2019年全年酬金600萬元的一倍。

今年1月1日起，王維基基本月薪由60萬元至80萬元，增幅逾三成。行政總裁（國際業務）劉志剛基本月薪亦從今年2月1日起，由20萬港元調整為15.85萬港元及15萬台幣。

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其他執行董事的總酬金亦有倍數增長，黃雅麗由252.2萬元增至816.9萬元，增幅約2.24倍；劉志剛總酬金由260.7萬元增至849.4萬元，增幅約2.25倍，周慧晶總酬金290.5萬元增至876.3萬元，增幅約2倍。

早前港視指，王維基是核心人物，對公司作出重大貢獻，與公司表現及未來發展息息相關，以鼓勵及留聘王維基為集團效力，爭取彼對公司的長期支持及承擔，更計劃向王維基分5年發出4,579萬股獎勵股份，涉及市值超過5億元。