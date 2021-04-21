供樓人士福音！　一個月拆息跌至11年低　專家料下行空間不大

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-21 17:45

供樓人士請注意！根據香港銀行公會顯示，最新一個月拆息已跌穿0.1厘，低見0.09411厘，創2010年5月4日（0.09厘）後過後近11年新低。

今日拆息息口個別發展，隔夜息及一星期拆息均見上升，分別報0.0381厘及0.04982厘。一個月拆息則下跌0.268個基點，挫至0.09411厘。至於12個月的長息更跌至0.46714厘，續刷新2004年2月以來新低。

中原按揭董事總經理王美鳳指，1個月拆息會徘徊0.1%上下附近水平。（資料圖片）

H+1.3% 實際按息不足1.4厘

拆息進一步低走，供樓成本進一步下降，中原按揭董事總經理王美鳳指，資金充裕是推低拆息的主因，過去一個月拆息曾於2009跌至0.06厘歷史低位，當年銀行結餘處於超過2,000億至3,000億水平，而目前在全球量寬環境下，本港銀行體系結餘超過4,500億元歷史新高水平已逾半年，在不受短期性或季節性因素影響下，1個月拆息仍會徘徊0.1厘上下附近水平。

目前1個月拆息跌至0.0941厘水平，以貸款額400萬、年期25年、H按H+1.3厘為例，今日1個月拆息約1.3941厘，每月供款為15,799元，對比2020年同期H按實際按息、即H按封頂息率高達2.5厘，減少2,145元，首月利息開支節省3,686元，全期利息慳64.3萬元。

快手今年首季正式在港交所上市掛牌。（網易財經）

陳健豪：下試0.08厘機會不大

艾德證券期貨總經理陳健豪指，拆息低企受多個因素影響，其中一個是與港股投資氣氛欠佳有關。他指出，近期本港缺乏焦點新股招股，而且新上市的股票回報並不吸引，故此資金暫時流出股市，更顯充裕。

另外，陳健豪指今年全球焦點仍然落在疫情與疫苗之中，個別地區疫情緩和，但亦有個別國家的情況持續惡劣，例如印度、日本等，他認為全球政府都會繼續以低息、救市等方法刺激經濟，故令利率持續走低。

根據彭博顯示，本港一個月拆息的歷史低位為2004年1月，最低曾見0.04018厘。陳健豪相信，目前一個月拆息已創11年新低，下試0.08厘的機會已經不大，始終美元弱勢對於投資市場屬利好因素，加上新興市場貨幣可以受惠於美元走弱。

另外，他認為未來幾個月將會有更多焦點新股上市，包括京東物流，有別於早前回港第二上市的中概股，相信這一類新股更能夠吸引投資者孖展認購，從而推高拆息。