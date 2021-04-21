A股逆市升跑贏全球　專家：上證可試3600至3700水平│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-21 20:59

全球股市向下，亞太股市亦走低，僅得A股錄得上升。上證今日一度倒升，最後平收，報3472點，深證升約0.4%，創業板指升0.7%，收報2916點，收市創一個半月新高。A股市底轉強，Saxo Markets高級市場分析師潘梓生接受訪問時表示，市場目前呈「左右腳」走路，A股跌至吸引水平便吸納，相反，外圍美股升至高位便沽出，預計未來第2、3季亦會是如此操作。

A股連續三日出現陽燭，資金買貨意欲不俗。其中，外資今周一（19日）大舉掃貨，淨買入163億元人民幣，創1月8日新高，當日滬深300指數升2.4%，創業板指更大升4%。

潘梓生認為目前市場仍是牛市，現時資金不斷輪動，例如由科技股轉至傳統股。「早前A股跌、外圍升，至目前的外圍跌、A股升亦是資金輪動，市場現呈左右腳走動，當美股升到上方通道頂部，投資者便因回報吸引力降而減持，但A股卻因跌至低位而吸引力顯現，從而獲資金買入。」

回報吸引力是重點 市場沽高買低

農曆新年後，中國股市因中央收水而下跌，上證由3700水平跌至3375水平，其後便一直橫行。潘梓生指，中央收水影響市場短期情緒，同時又因歐美大放水而造成差別，現時A股於3375至3500點橫行，以消化政策消息，而在基本面不太差的情況下，A股可以回升。

他預計，市場之間的「沽高買低」會持續一段時間，預計未來第2、3季的操作亦是如此，期間預料中資股可有約10%升幅，上證可上試3600至3700點水平。此外，人民幣回升至6.5水平，創一個月高，但他預計人民幣不會升至6的水平。

2因素拉扯港股

問及港股為何市底弱、出現只跟跌但不跟升的局面，潘梓生認為有2因素影響港股，一）美國10年債息上升，壓抑科技股。目前債息雖回落，美國科技股亦有所回升；二）但卻又受中國對科技企業的監管力度加大，令投資者有戒心。科技股在指數中佔比愈來愈大，恒指陷兩方拉扯之中，預計恒指仍於28000至29000點水平上落。