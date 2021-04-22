亞馬遜傳正考慮接納為支付方式　狗狗幣今早仍挫逾5%

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-22 09:15

據《界面新聞》報道，市場消息稱，亞馬遜正考慮接受狗狗幣作為支付方式。不過虛擬貨幣受壓，其中狗狗幣（Dogecoin）挫5.4%，報0.304838美元。

此前，一封「狗狗亞馬遜請接受狗狗幣作為支付方式」的請願書被發布在了熱門請願網站Change.org上，截止4月20日下午，已有140,646人簽署呼籲亞馬遜接受狗狗幣作為付款方式。

該請願書提到，亞馬遜不接受狗狗幣支付，「疏遠了許多沒有傳統銀行賬户的人」。

請願書還稱，儘管狗狗幣已經被許多小企業主，慈善組織和企業家所接受，但亞馬遜若接受這種支付方式，將成為最早使用它作為支付方式的主要公司之一。

對此，亞馬遜暫未回應置評。

過去7日累升470%

狗狗幣過去七天的漲幅達到了470%，過去30天的漲幅則為575%，最近一年的漲幅高達令人瞠目結舌的19739%。

狗狗幣的英文名為Dogecoin，它的幣市代碼為DOGE，是一種繼承萊特幣的虛擬貨幣，誕生於2013年12月6日，因幣面符號是一隻可愛的狗而在網絡上迅速走紅並且在電子貨幣社區佔據一席之地。

由於狗狗幣的高度分散化，它起初最大的用途僅僅是持有者在美國的一些論壇上給人發小費。

狗狗幣的作者Palmer設計狗狗幣的初衷是希望自己開發的幣不應該成為像比特幣那樣屬於一種純投機產品，而是表達分享和感謝的一種方式。如今狗狗幣的發展勢頭似乎已經違背了這個初衷。

此次，狗狗幣價格扶搖而上，與這幾天比特幣的下跌，形成了虛擬幣種的冰火格局，其潛在的價值與趨勢走向，也迎來了關注的高光時刻。

市值最高峰達600億美元

值得關注的是，從發行初期到現在，狗狗幣的價格出現了三次較大的增長。

第一次增長髮生在2017年4月1號到2017年6月1號之間，從最低價格0.0003美元上漲到0.004美元，上漲了12.3倍。

第二次增長髮生在2017年12月1號到2018年1月1號之間，狗狗幣價格從0.002美元上漲到0.0188美元，上漲了8.4倍。

進入2021年以來，比特幣和以太幣等虛擬貨幣的幣值頻頻大漲，但讓人們沒想到的是「人民的狗狗幣」從年初的0.0467美元，漲到4月16日價格最高時的0.4377美元，暴漲了8.37倍。

狗狗幣今年暴漲的關鍵日期就在這一天，從開盤價的0.1816美元上漲到最高到0.4377美元，漲幅為141%，當日成交量為694.1億手。而在四天前，其成交量僅為26.87億手。4月16日當天，狗狗幣的市值在最高時達到近600億美元，在所有加密貨幣中排名第五。