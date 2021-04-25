陳茂波料港今年首季GDP有望改善　籲接種疫苗加快經濟復蘇

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-25 12:03

財政司司長陳茂波今（25日）發表網誌表示，在多個主要經濟體的大規模財政及貨幣政策措施支持下，環球經濟見到較明顯起色，以中國內地經濟反彈形勢尤其顯著。

中美兩大經濟正穩步恢復增長

陳茂波指，內地今年首季經濟增長已是連續第4個季度錄得正數，增速加快到18.3%。撇除去年同期的低基數效應，將今年首季與前年、即2019年首季相比，增速仍有10.3%，可見內地經濟正穩步復蘇。

至於美國經濟亦是連續兩季恢復增長，市場普遍預計本周將公布的今年首季數字，將反映經濟持續改善。由此可見，全球兩大經濟體的前景樂觀，加上其他經濟體普遍也採取積極的政策支持，國際貨幣基金組織在本月初將今年環球經濟增長預測上調到6%。

今年首兩個月本港貨物出口增幅達到37.5%。（資料圖片）

本港今年首季GDP有望改善

在香港方面，陳茂波指，在外圍環境好轉帶動下，本港出口已連續四個月回復增長，單計今年首兩個月貨物出口增幅達到37.5%。觀乎內地及其他亞洲經濟體出口表現仍然相當不俗，相信後日公布的本港三月份出口數字，改善勢頭可持續。

隨著疫情稍為緩和，營商氣氛最近亦有好轉。陳茂波認為，按這形勢評估，加上低基數效應，經歷了連續六個季度的負增長後，本港今年首季的GDP數字應有較顯著改善。疫情受控時，零售及食肆市道氣氛均有顯著改善。

陳茂波續指，今年首季失業率為6.8%，儘管較上月回落了0.4個百份點，但仍有近26萬人失業。就業不足率雖略降至3.8%，卻仍有14.8萬人開工不足。對這四十萬打工仔而言，痛感仍強烈。他重申，消費及旅遊相關行業的失業率仍高達10.7%，遠高於整體數字。單計餐飲服務業的失業率，即使回落0.8個百分點，卻仍高企在13.3%，足見疫情及社交距離措施對經營的影響和對就業市場的困擾。

陳茂波指，就業不足率雖略降至3.8%，卻仍有14.8萬人開工不足。（資料圖片／廖雁雄攝）

疫苗接種進度落後 拖慢經濟復蘇

為盡快令本地疫情完全受控、恢復與內地及境外旅遊公幹，陳茂波呼籲，市民應積極接種疫苗，讓經濟得以全面穩步復蘇。

他引述分析指，只有大比例市民接種疫苗，才能更好管控病毒造成的影響，才能較易進一步放寬社交距離限制；而市民生活出行恢復正常和跨境商旅往返暢順便捷，才可讓經濟在最短時間內有最快速的改善。若香港在接種疫苗方面相對落後，待海外市場較大程度恢復人員往來的時候，香港將變得相對受限，經濟復蘇也會被拖慢。