中國華融稱未能在本月底前公佈業績　續停牌

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-26 11:35

債務危機爆發的內地資產管理公司中國華融（2799）表示，無法在本月底公佈財報，續停牌。

中國華融最新公布，由於相關交易尚待確定，審計機構需要更多資料和時間完成有關審計程序，不能在2021年4月30日之前完成經審計的財務報告，因此2020年年度報告將延期披露，目前公司經營穩定，各項業務正常開展。

中國華融延期刊發2020年度業績，引發資本市場對公司經營和財務狀況感到擔憂，旗下美元債價格應聲重挫，而華融股票亦從3月底停牌至今。

中國華融財務困局有望迎來轉機

《彭博》引述知情人士透露，人民銀行正考慮通過所管理的企業收購華融體系內逾千億元資產，以協助華融修復資產負債表，並回歸不良資產處置的主業。

知情人士指，人行所管理企業成方滙達計劃收購華融部分非盈利資產，該部分資產的賬面價值逾1,000億元人民幣。他補充，上述計劃尚未敲定，因此或存在變數。

成方滙達曾在錦州銀行（0416）的風險化解中扮演重要角色，其公司不僅是第一大股東，更曾以450億元人民幣收購錦州銀行賬面原值約1,500億元的問題資產。

若華融資產收購計劃得以實施，有望緩解債券市場對華融事件進一步惡化的憂慮。