滙豐季績｜首季稅前盈利急升靠兩大因素　黃德几：漸入佳境

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-04-27 18:30

滙控（0005）今年首季業績大幅優於市場預期，儘管期內列賬基準收入按年跌5%，但列賬基準除稅前利潤按年增加79%，主因是俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務仍然是盈利引擎，稅前利潤貢獻達19.35億元（美元．下同），按年大升1.21倍。此外，亦因預期信貸損失（ECL）錄得撥回淨額4億元。

金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，受惠於疫情受控，全球經濟持續復甦，令滙控中長線業務得以改善，就算下半年沒有大額的預期信貸損失撥回，亦不會影響其基本面好轉的事實。加上，滙控之前控制成本的策略奏效，未來發展可謂「漸入佳境」，故亦看好其下半年資產狀況。

黃德几認為，受惠於疫情受控，全球經濟持續復甦，滙控中長線業務得以改善。﹙YouTube截圖﹚

集中發展亞洲地區

值得一提，滙控期內所有地區均錄得盈利，連疫情尚未受控的英國壞賬情況都有所改善。黃德几直言，其它地區表現造好是錦上添花，因滙控發展重心仍然依賴亞洲地區，尤其是香港，由早前將英國高層調回香港實行「重返亞洲」可見一斑。「滙控比較尷尬，本身阿爺係英國，但業務又要靠中國，變咗真正嘅阿爺係中國，夾在兩個阿爺中間，不過而家佢強調自己只係做生意，所以點都要有行動，希望繼續靠亞洲賺錢」。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，滙控今年第一季業績表現遠超於預期，無論是利息收入及非利息收入都令人驚喜，他認為這反映信貸情況已經大幅改善。

溫傑認為，派特別息只能短暫刺激股價，對中長線股價支持不大。（資料圖片）

一次性派息短期刺激股價

業績另一個亮點是宣佈今年8月有機會派發一次性特別息，黃德几表示，市場原本沒有預期今年有息收，但突然有一個派息憧憬，「原本個個以為要等到2022年，派息政策轉變定會刺激股價」。

溫傑認為，派特別息只能短暫刺激股價，「始終唔係開始穩定派息，而家揸得嘅都唔會係預收息，個個都想賺價。要賺息不如穩陣買內銀，但賺價你又唔夠增長股吸引，中長線未必有得大升」。