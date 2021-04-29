蘋果次財季大中華區營收增近九成　Apple TV+正處「里程碑」時期

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-29 09:19

蘋果公司（Apple）發佈2021財年第二財季業績。數據顯示，蘋果第二財季大中華區總營收為177.3億美元，而2021年為94.6億美元，按年大增87.4%。

報告顯示，蘋果公司第二財季淨營收為895.84億美元，比2020年同期的583.13億美元增長54%；淨利潤為236.30億美元，比2020年同期的112.49億美元增長110%。

其中，服務營收169.01億美元，超過了第一財季達到的158億美元歷史新高。產品營收包括iPhone營收479.38億美元，iPad營收78.07億美元，Mac營收91.02億美元。

淨利潤為236.3億美元，每股收益1.4美元。

公司授權將股票回購計劃擴充900億美元，將季度分紅提高至每股22美分，之前為20.5美分。

蘋果首席執行官（CEO）庫克（Tim Cook）稱，蘋果沒有出現供應鏈約束帶來的實質性問題，定製款M1自研晶片推動Mac營收創歷史新高，「接近50%的Mac銷售來自首次購買者，在中國這個數字甚至更高至2/3」。他認為，蘋果業績利好代表了消費者對後疫情時代的樂觀態度，並稱Apple TV+正處於「里程碑」時期。

不過，這也是蘋果連續第五個季度、即從新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來都沒有發佈下季業績指引，突顯疫情的不確定性。庫克在財報電話會坦言：「我們擔心，新冠疫情恐怕無法在可預見的未來結束。」