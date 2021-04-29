中石油首季扭虧為盈　淨利潤277億元人幣

撰文：劉紹蘭
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中石油（0857）公布今年首季業績，按照國際財務報告準則，歸屬於母公司股東的淨利潤為277.21億元（人民幣．下同），上年同期虧損162.3億元，每股盈利為0.151元。
期內，實現營業收入5,519.23億元，按年增加8.4%。
集團解釋，受益於經濟恢復、產油國繼續執行減產協議等因素，國際油價自年初持續上漲，均價與上年同期相比大幅上升。
第一季度，集團原油平均實現價格每桶55.7美元，按年增長2.4%，其中國內實現價格每桶55.62美元，按年下降1.4%；天然氣平均實現價格每千立方英尺6.56美元，按年增長28.6%，主要由於國際天然氣市場價格隨油價上漲而增長。
期內，集團實現油氣當量產量4.171億桶，按年增長0.8%，其中國內油氣當量產量3.729億桶，按年增長4.3%；海外油氣當量產量4,410萬桶，按年下降21.7%。
此外，期內勘探與生產板塊實現經營利潤128.82億元，按年下降13.4%；煉油與化工板塊經營利潤146.75億元，扭轉去年同期經營虧損87.02億元，主要是由於公司煉油產品銷量和毛利增加以及庫存增利影響；化工業務經營利潤44.7億元，上年同期則虧損24.1億元，主要是由於化工產品銷量和毛利增加影響。