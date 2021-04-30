拉尼娜現象致全球乾旱　農作物產量受影響　糧食價格大幅飆升

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-30 13:15

全球食品和糧食價格處高位多年處於高位，除了新冠疫情影響，拉尼娜現象亦是重要因素之一。

據《彭博》報道，今年拉尼娜現象已經在北美和南美出現，變得異常乾燥。根據美國乾旱監測機構數據，截至4月27日，美國超過48%地區出現一定程度的乾旱，超過68%地區異常乾燥，尤為嚴重地區為美國西部，更延伸至艾奧瓦州、伊利諾伊州、密歇根州乃至新英格蘭地區。

報道引述Maxar Technologies Inc的農業氣象學家Don Keeney表示，乾旱已經影響到整個大平原的冬小麥產量，並且隨著夏季臨近，可能蔓延到中西部西區的玉米和大豆種植區。由於平均降水量只有正常水平的40%到45%，中西部地區比想象中更乾燥，密西西比河三角洲地區的種植區也很乾旱，但預計今年夏季屆時會有大西洋颶風和熱帶風暴的幫助下有所緩和。

Keeney又指，巴西很多農業地區降雨量只及正常60%，國內粟米價格在12個月內已經升了1倍以上，每年種植兩茬的粟米，第一茬已毀於惡劣天氣，而佔總產量76%的第二茬目前也岌岌可危，由於持續乾燥，基於主產區5月份幾乎沒有降雨的預測，芝加哥的MD Commodities上周已將第二茬玉米產量預測下調了7.2%。

乾燥天氣亦影響了歐洲，從意大利到愛爾蘭的很多地方降雨量只及常年的80%。不過，最近幾周的雨水開始緩解一些壓力。根據歐盟委員會發報告顯示，歐洲3月下旬到4月上旬遭遇寒流，嚴重影響葡萄園和果園，油菜籽和硬質小麥也受損。

澳洲、印尼亦受到拉尼娜現象影響，赤道附近太平洋海水變冷引發風暴，導致某些地方降雨大減，但熱帶地區卻出現洪水氾濫。

極端天氣影響法國釀酒葡萄產量。（路透社）

報道指出，氣候問題正影響大宗商品市場，產量下降加上中國需求反彈，結果令全球糧食價格飊升，加重各國政府通脹擔憂。

有分析師指，乾旱是生產者、加工商、零售商和消費者現在無法承受的額外成本；對於糧食種植業者和畜牧養殖業者而言，加工商和最終用戶的需求強勁，收入潛力很高，但投入成本亦隨利潤預期一同上升。在美國和巴西，前景更甚。