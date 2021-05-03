港股五月開局低迷　恒指全日跌367點　復星醫藥逆市升近兩成

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-03 16:27

上周五美股三大指數於高位整固，道指跌0.54%；納指挫0.85%；標指則跌0.72%。今早亞洲時段美股三大指數期貨均見回升，日本一連三日假期，休市至周三。

【16:10】恒指全日跌367點

恒指全日跌367點，報28357點；國指跌112點，報10713點；科指最新報8227點，跌85點。港股五月首個交易日收跌，行業多數板塊下挫，全日成交額不足1千億元。

醫美、醫藥、港口航運板塊逆勢上揚，當中復星醫藥（2196）今日高開高走，一度高見59.45元，創上市新高，收報59元，升19.55%。

此前，瑞信發表報告指，復星醫藥首季業務復蘇步伐勝預期，收入及純利同比分別升37%及47%。另一方面，復必泰預計6至7月獲內地批准使用，潛在納入政府採購。復星預期今年向內地供應1億劑疫苗，每月目標供應2000萬劑疫苗。倘若7月前已獲內地批准使用，預計今年供貨可達1億劑。

該行估計，復星醫藥今年預測市盈率由12倍上調至17倍，目標價由44元上調至52元，評級為「跑贏大市」。

影視娛樂股領跌，家電股、電信股、乳製品股、汽車股、航空股、金融股、半導體等熱門板塊全天表現低迷。大型科技股普跌，美團（3690）、快手（1024）跌1.6%，阿里巴巴（9988）跌0.53%，惟騰訊（0700）微幅收漲。

【15:30】恒生指數跌390點至28334點

運輸股今日走強，中遠海控（1919）升超9%，太平洋航運（2343）升超8%，中遠海運港口（1199）升近4%。

受各類型船運價推動，波羅的海乾散貨指數突破3000點創10年新高。分析師稱，目前航運業處在從2016年底部逐漸向上恢復的狀態，新船供給受限，加上大宗商品運輸需求爆發，淡季不淡，供需不平衡導致波羅的海乾散貨指數持續上漲。

交銀國際預計中遠海控上半年公司的貨量升勢仍將持續，因為中國出口勢頭強勁以及西方國家的經濟刺激計劃帶來堅挺的消費支出。5月份將開始實施新的跨太平洋合同費率，該行認為主要東西貿易航線的費率將在上半年保持較高水平。交銀國際予中遠海控目標價17元，評級上調至買入。

【14:30】恒生指數跌432點至28292點

影視股今日集體走低，稻草熊娛樂（2125）跌超11%，IMAX中國（1970）跌超3%，貓眼娛樂（1896）跌近8%，阿里影業（1060）跌近3%，歡喜傳媒（1033）跌近5%。

據貓眼專業版數據顯示，截至今日（3日）11時41分，五一檔總票房（含預售）逾9億元人民幣。

今年加長版的五一共有13部影片上映，數量創歷史新高，票房上也有望刷新記錄。

票房排名前三位分別是許光漢、章若楠主演的愛情電影《你的婚禮》，張藝謀執導的首部諜戰劇《懸崖之上》，郭富城、段奕宏主演的《秘密訪客》。

【13:58】恒指仍未收復28300點

港股午後跌勢持續，恒指最新報28290點，跌434點，國指跌142點，報10682點，科指最新報8199點，跌113點。

美團（3690）最新報291.6元，跌2.1%，阿里（9988）跌0.9%，最新報223元，快手（1024）最新報253.8元，跌3.5%。

【13:01】恒生指數跌442點至28277點

恒生指數午後跌勢持續，現跌442點，報28277點；科指跌121點，報8191點；國企指數跌148點，報10676點。

醫藥股走勢相對較好，復星醫藥（2196）升近9%直接帶動醫美概念，報53.75元，總市值逼近1400億元；瑞麗醫美（2135）飆升25.37%，報0.84元。

毛記葵涌（1716）跌12.87%，報0.88元。

【12:11】恒生指數跌424點至28300點

內地票房回升，惟影業相關股今日急吐。IMAX中國（1970）中午收跌10.6%，報16.4元；貓眼娛樂（1896）挫8%，報14.24元；阿里巴巴影業（1060）則跌1.8%，報1.11元。

另外，稻草熊（2125）挫12.3%，報12.72元；歡喜傳媒（1003）跌3.4%，報2.31元。

【11:45】恒生指數跌452點至28272點

恒生指數跌幅擴大，現跌452點，報28272點；科指跌116點，報8196點；國企指數跌145點，報10680點。

滙豐控股（0005）跌3.58%，報47.1元；友邦保險（1299）跌2.53%，報96.4元；中國人壽（2628）跌2.4%，報15.44元。平保 （2318） 跌超2%，低見82.9元。眾安在線（6060）跌超4%，報43.95元。

【10:37】恒生指數跌382點至28342點

恒生指數跌382點或1.33%，報28342點；科指微升1點，報8314點；國企指數跌105點或0.98%，報10719點。

大唐新能源（1798）今早裂口高開14.48%，最新升15.86%，報1.68元，成交額5242萬元。公司上周五（4月30日）晚公佈一季度財務資料顯示，截至3月31日止首季營收約33.63億元人民幣，按年升41%；純利約12.12億元，按年增152.8%

【10:05】恒生指數跌412點至28312點

恒生指數低開63點或0.23%，報28659點；科指輕微高開，報8314點；國企指數低開20點或0.19%，報10805點。

京東集團（9618）升0.27%，京東健康（6618）升1.49%，百度（9888）跌0.58%，bilibili（9626）跌2.97%，騰訊（0700）跌0.48%，騰訊（0700）跌0.48%，阿里巴巴（9988）跌0.44%，小米（1810）跌0.81%，快手（1024）跌2.97%。

復星醫藥（2196）早盤強勢衝高，截至發稿，漲7.9%，報53.25港元，創逾三年新高，成交額達1.74億元。

瑞信此前發研報指，復星醫藥首季業務復甦步伐勝預期，收入及純利分別按年升37%及47%；管理層指醫療器材板塊按年增長逾40%。

該行維持予其「跑贏大市」評級，上修今年至2023年銷售預測1.1%、1.4%及4.1%，上調今年盈測1.9%，明後兩年則降2.5%及3.5%，並上調估值基礎，今年預測市盈率由12倍上調至17倍，反映該行對其長期研發展望更趨正面；目標價相應由44元上調至52元。

【09:41】恒生指數跌238點至28486點

方正控股﹙0418﹚爆升逾倍，最新報0.98元，大升108.5%。平保公布，旗下平安人壽將與珠海國資，按七比三的比例，獲得新方正集團不低於73%的股權。

方正集團為方正控股主要股東。

【09:20】恒生指數低開64點

恒生指數低開63點或0.23%，報28659點；科指輕微高開，報8314點；國企指數低開20點或0.19%，報10805點。

京東集團（9618）升0.07%，京東健康（6618）升0.5%，百度（9888）跌0.39%，bilibili（9626）跌2.36%，騰訊（0700）跌0.56%，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、小米（1810）、快手（1024）沒有升跌。

京東集團在港交所公告稱，董事會欣然宣佈，其接獲京東物流通知，京東物流已就擬議分拆向香港聯交所遞交聆訊後資料集。

$京東健康股份有限公司(06618.HK)$