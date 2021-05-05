順豐房託今招股　入場費5212元　預測分派收益率達5.3%｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-05 09:01

順豐房託（2191）今早上載正式招股文件，將全球發售5.2億個基金單位，香港公開發售佔一成；每基金單位發售價介乎4.68元至5.16元；一手1,000個基金單位，每手入場費5,212元。

順豐房託將於今日起接受認購，下周一（10日）截止認購，下周五（14日）公布配發結果，5月17日正式掛牌。

是次發售引入兩名基石投資者，包括中國東方國際資產管理的間接全資附屬公司China Orient Multi-Strategy Master Fund，認購金額約1.93億元；另一基石投資者為加拿大最大的投資管理公司之一的CI Global Asset Management，認購金額同樣為1.93億元。

順豐指，順豐房託基金的初步分派政策為除首次分派外，每年作出兩次分派，即就截至6月30日（中期分派）及12月31日（末期分派）止六個月期間作出的分派。董事預期中期及末期分派將分別於同年11月底及次年5月作出。

按照最高發售價計算5.16元計算，集團預計於上市日期至2021年12月31日期間（即溢利預測期間），基金單位持有人應佔溢利及順豐房託基金的可供分派收入分別將不會少於約1.12億元及1.37億元。預測每基金單位分派0.1724元，年化每基金單位分派0.2747元，預測年化每基金單位分派收益率為5.3%。