中歐投資協定有變數 耶倫為何搶先講加息? ｜巨子一周精選

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-07 13:58

今周中資科技股的監管問題暫未有太大新進展，反而外圍大國博弈更引人注目，其中歷經七年商討、原定在今年審批通過的中歐投資協定存在變數，源於歐盟周二(5日)表示「暫緩」將投資協定交付歐洲議會審批，雖然歐盟發言人其後澄清指是市場誤讀，強調協定的批准前景將取決於情況如何變化。不過，配合美國總統拜登將於6月出訪歐洲的外交行程，歐盟意圖左右逢源之心，欲蓋彌彰。

政治以外，美國貨幣政策走向左右投資市場風向。正當聯儲主席鮑威爾多次強調通脹只是短暫問題，維持不縮表不加息之際，財長耶倫突然提出美國有溫和加息需要。到底是無心之失，或是存心提前發布貨幣轉向訊號，意圖調整市場預期? 《巨子icon》精選一周點評，從宏觀角度分析時局走勢。請點擊以下連結查閱文章。

12月30日，歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、德國總理默克爾及法國總統馬克龍與中國國家主席習近平為中歐投資協定舉行視像會議。（AP）

1、中歐投資協定擱置 歐盟左右逢源 最後還是利益先行│巨子點評

事實上，中歐協議既百利而無一害，同時又可向美方施壓要價。如今中歐協議遭擱置，歐盟左右逢源之舉輕而易見……

2、中歐投資協定暫停有遺憾無意外 按部就班仍有期｜巨子點評

當歐盟以統一市場和統一的聲音和中國談判，其議價能力要遠超單個國家。這是有利於歐盟國家的。但歐盟的統一市場和統一貨幣……

圖為2020年12月1日，當時已獲提名擔任美國財長的耶倫，在美國達拉華州威爾明頓發表講話。（Reuters）

3、耶倫表態「嚇壞」市場 揚言加息釋放何種信號｜巨子股評

儘管耶倫本人已經否認，但一些華爾街的金融機構認為，耶倫的講話用意可能是為了讓市場為可能到來的加息做好準備……

4、美通脹升溫 聯儲不急耶倫急 美元升至兩周高有玄機｜巨子點評

對於執掌聯儲期間加息五次的耶倫而言，加息一詞已經不是現任美國財長的她應該率先提出的話。不過，身經百戰的耶倫，為何會如此着急搶先提出加息呢?美國近期的經濟數據，正透露當中原因。

5、美元霸權開始衰微 全球形成去美元化趨勢｜巨子點評

其實，俄羅斯減少美元結算只是全球去美元化的冰山一角。由於美國濫用美元霸權，各國對美元和美元體系的信任正在不斷下降。

6、螞蟻集團利益結構複雜 32大股東誰是「戴着面具跳舞的人」

於螞蟻集團的上市調查，更有其重大意義在其中，而這背後才是中央監管層真正憂心之處——那就是，要搞清楚螞蟻集團背後複雜的利益結構。