一季度中國黃金消費按年增長93.9%　專家︰「悅己消費」持續火熱

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-05-08 14:25

據中國人民網5月7日報道，中國黃金協會最新統計數據顯示，一季度，中國黃金實際消費量288.20噸，按年增長93.90%，恢復至2019年同期水準。

一季度，中國市場共消費黃金首飾169.18噸，按年增長83.81%；金條及金幣96.31噸，按年增長155.67%；工業及其他用金22.71噸，按年增長20.03%。

中國黃金協會有關負責人表示，「悅己消費」持續火熱，黃金首飾消費持續快速回升；宏觀經濟好轉及金價的回落，使得實物黃金投資也延續了2020年四季度的高熱度，按年實現大幅飆升。此外，金價回落也促使工業用金企業需求量增加。

一季度，中國國內原料黃金產量為74.44噸，按年下降9.92%；進口黃金原料供應穩中有增，進口原料產金23.99噸，按年上升1.41%。

中國黃金、山東黃金、紫金礦業、山東招金等大型黃金企業（集團）一季度實現礦產金產量30.78噸，佔全中國的比重達52.25%，較2020年同期增長6.65個百分點，優質資源和優質生產力進一步向大型黃金企業集中。

黃金價格震盪回調，3月底倫敦現貨黃金定盤價為1,691.05美元/盎司，較2021年年初下降12.98%。上海黃金交易所Au9999黃金以397.48元人民幣/克開盤，3月底收於356.79元人民幣/克，較2021年年初下降10.24%，一季度加權平均價格為375.98元/克，仍較上一年同期增長6.19%。

一季度，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊0.93萬噸（單邊0.47萬噸），按年下降48.27%，成交額雙邊3.51萬億元人民幣（單邊1.75萬億元人民幣），按年下降45.20%；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊2.56萬噸（單邊1.28萬噸），按年增長24.33%，成交額雙邊9.03萬億元人民幣（單邊4.51萬億元人民幣），按年增長27.94%。