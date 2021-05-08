銅價曾見10440美元續創新高　分析師︰短線可能回調

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-08 17:33

供應前景緊張、新能源需求暢旺和經濟復甦前景持續推升銅價，倫敦銅期貨 （LME）周五 (7 日)盤中飆升至至每噸10,440美元，創下歷史新高！

市場認為是次銅價上漲的原因包括全球最大銅產國智利與秘魯受到疫情衝擊、銅庫存減少、美元走低，以及主要消費國需求強勁。

此外，智利眾議院早前批准了一項措施，將對銅銷售徵收累進稅，可能會造成超過80%的總負擔，幾乎是鄰國秘魯和加拿大部分地區的兩倍，甚至可能會削減未來的銅產量，並加速銅的升勢。

受疫情影響，全球最大銅產國智利銅產量下降。(美联社照片)

銅對全球減碳至關重要

在人類歷史上，銅一直都扮演著至關重要的角色：從早期的貨幣體系到從火車、汽車和飛機的興起都支撐著信息時代。

銅擁有無與倫比的導電性和導熱性，同時耐用且易於使用。如今，重工業，建築和製造業的各個角落都有大量銅，意味著它已成為全球經濟趨勢的晴雨表。

隨著COVID-19肆虐全球，銅市場是第一個對此作出反應的市場，去年1月至3月間，銅價暴跌四分之一以上。現時隨著經濟復甦，銅迅速反彈，去年3月至今，已累計飆升135%，改寫2011年2月寫下的每噸10190美元歷史高點，2011年當時是中國因擁有大量原材料而引發的大宗商品超級週期的頂峰。

押注銅需求激增

是次銅價的增幅，投資者押注的是銅在全球向綠色能源轉變中的重要作用，銅需求將會激增。全球致力減少碳排放意味著世界需要更多的金屬，從而令供應受壓。由於難以找到礦井且開發成本昂貴，新礦井的產能可能會很慢。

此外，電動車的銅含量約為傳統汽車的四倍，街邊充電站亦需要大量的銅線以保持其運行。世界各國政府已宣布各項的基礎設施投資計劃，其中大部分涉及建築和綠色能源。

儘管如此，銅在日常消費品中較少使用，因此過去一年價格的上漲不會像食品或燃料價格的上漲給消費者帶來沉重負擔。

銅對全球減碳至關重要。（港燈網站影片截圖）

銅長期牛市保持不變？

隨著其他原材料的價格也在上漲，越來越多的跡象表明，從木材到鋼鐵的價格大反彈將迫使各國政府介入，以阻止原材料市場的通脹失控。反過來，銅商品的利潤下降以及消費者需求的下降打擊了企業，導致大宗商品價格的強勁經濟反彈可能會開始停滯。

大多數投資機構預測有色金屬還有上升空間，尤其是銅。高盛發表研究報告指出，銅為「新石油」，在新能源的生產、儲存及分配中扮演重要角色，但市場面臨供應短缺，預計銅價在未來12個月會升至每噸11,000美元，四年內更會躍至15,000美元，升逾六成。

美國銀行（Bank of America）警告，隨着全球經濟復甦，銅礦需求激增，目前庫存只夠3.3周的需求，這將推升價格，料未來數月將升至每公噸1.3萬美元，甚至可能升到2萬美元。

德國商業銀行分析師Daniel Briesemann 認為，未來幾年金屬價格還會繼續上升，不過，金屬價格已經脫離基本面，短線可能修正。