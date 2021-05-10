滙豐：亞洲財富管理收益增57%　可望年底前區內延聘逾千財管專才

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-05-10 14:43

滙豐表示，亞洲財富業務今年開局出色，自推出35億美元拓展亞洲財富業務投資計劃以來，在今年首季已取得強勁發展。滙豐財富管理及個人銀行正按照計劃增聘人手，可望於今年底前於區內延聘超過1,000位財富管理專才。

該行指，亞洲區財富管理收益按年增長57%，財富結餘按年增長18%，亞洲區環球私人銀行及資產管理業務的新資金淨額分別增長89%及4倍，亞洲近八成的財富業務銷售透過數碼途徑進行。

滙豐財富管理及個人銀行亞太區主管欣格雷（Greg Hingston）表示，正逐步投放35億美元的資金，在亞洲推出全新的數碼理財方案及創新產品，壯大前線財富管理團隊及拓展全渠道經銷，使得區內業務由年初至今實現穩健發展。客戶以手機進行交易及投資的活動錄得上升趨勢，他們對客戶經理及財富專家的諮詢服務需求亦增加。

該行今年首季在泰國設立全新的在岸私人銀行業務，並在新加坡設立專門的獨立資產管理專員服務台，以滿足家族辦公室及代表客戶管理財富的獨立理財顧問的需求。該行最近亦在香港及新加坡推出為亞洲家族辦公室而設的機構銀行服務。至於滙豐保險業務今年首季，其年化新保費同比增長9%，達6.76億美元，新業務價值達2.66億美元。