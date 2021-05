撰文: 黃文琪 最後更新日期: 2021-05-12 13:41

據內媒報道,小米集團(1810)與美國防部就訴訟達成和解,將被美國移出軍事清單,小米最新報25.9元,升5.3%,成交額達40.65億元。

根據聯合狀態報告(Joint Status Report,JSR),雙方已經同意和平解決訴訟案(without the need for contested briefing);考慮到已經生效的臨時禁令和國防部決定不對臨時禁令上訴,國防部等被告一致認為採用最終決議(final order)將小米集團移出(vacating)1月14日的軍事清單是合適的; 在法庭已經認定軍事禁令違反程序正義(APA)的情況下,這個移出清單的最終決議是可以理解的;雙方會就最終決議協商擬定具體內容,預計在5月20日或之前向法院提交。

意味著美國政府承認了軍事清單上的程序正義問題,願意和小米集團進行和解,並將小米集團移出軍事清單。