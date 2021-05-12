HKExpress推帶薪假計劃　可獲最多2個月薪金津貼

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-12 13:15

新冠肺炎疫情持續影響航空業，國泰航空（0293）旗下香港快運（HK Express）據報稱，為了減少開支，計劃將推出無薪假津貼，鼓勵員工放半年或9個月的無薪假期。公司會向選擇放無薪假期的員工派發相等於1個月或2個月的人工津貼。

國泰航空股價一度挫逾6%，低見6.4元，截至12時正，仍跌2.42%，報6.46元，成交金額為3.7億元。

消息指，HK Express向機艙服務員發內部通知，指7月起將實施「帶薪假計劃」，員工可於5月21日前決定參加與否。該計劃包括兩個時段，分別為直至今年底為止6個月，或明年3月底為止9個月，期間參與的機艙服務員將不獲發薪金，亦不會分派任何工作，不過，期間強積金、人壽保險、員工旅行及團體醫療等福利將會維持。該計劃或會因應營運而縮短時期。

為應對疫情推「帶薪假計劃」 香港快運：別無他選

香港快運本報章查詢時回應指，為了應對新型冠狀病毒對企業營運所造成的嚴重影響，HK Express必須採取果斷行動，以削減公司在艱難時期的現金流失，以及為長遠的發展作出部署。因此，快運在別無他選的情況下向機艙服務員推出「帶薪假計劃」。

香港快運亦指，此項計劃屬於自願性質參與，機艙服務員可藉著參加此項計劃妥善地籌劃個人時間表。 有關方案是具有迫切性和必要性，亦考慮到公司在大部份客機停止營運的艱難情況下急需維持企業的競爭能力而制定。有關舉措能有助保持企業的靈活性，為日後市場復甦作好準備。

香港快運表示，已舉行數場討論會向相關員工講解詳情及解答疑問，並會為有需要之員工提供悉心協助。