美國地產大亨首次買黃金　為何要追捧此種貴金屬？　因呢個原因！

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-13 12:03

億萬富翁Sam Zell是公平住屋公司（EQR）的董事長，他在近期接受採訪中對全球經濟相關的多個問題發表了評論，其中他對黃金的評價尤其突出。

《金十數據》報道，Sam Zell稱，「我有生以來第一次購買黃金，因為它是一種很好的對沖工具。這感覺很有趣，因為我在我之前的職業生涯中，我一直在問一個問題『為什麼要擁有黃金』。它不能帶來收入，而且需要存儲成本。然而，當你看到貨幣貶值時，你會問，『我該留着什麼呢?』」

他將現在的宏觀經濟狀況、尤其是通脹壓力和20世紀70年代的情況相類比，當時通脹失控、黃金價格飆升。

貴金屬在過去10年裏，每當通脹率超過2%，金價就會上漲，有時還會大幅上漲。

Sam Zell認為目前通脹情況，與上世紀70年代相似。（資料圖片）

除了大規模通脹對黃金的強大推動力外，相較其他投資機會而言，黃金的吸引力還在於它的低估值。

作為黃金的主要競爭對手之一，加密貨幣似乎已處於巨大的泡沫之中。此外，標普500、道瓊斯和納斯達克等股票指數都在歷史高點附近徘徊。

由於利率達到歷史新低，房地產價格高企，不具有投資的吸引力。債券也是同樣的情況，收益跌至新低。所以，黃金才是誘人的選擇。

Sam Zell通過投資房地產等生產性資產成為了億萬富翁，他長期以來一直回避黃金。然而，現在他對黃金的看法轉變了，開始買進黃金。