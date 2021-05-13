基建料成疫後亮點　資源股看俏｜股壇繹思．許繹彬

撰文： 許繹彬 最後更新日期： 2021-05-13 12:05

自踏入五月份，港股暫看來完全應驗了「五窮月」的魔咒，恒指呈現反覆向下的走向，今早更暫低見27,832點，更甚的往往出現「跟跌唔跟升」的現象。本周市場突然傳出通脹升溫的消息，近期弱勢的科技股再次被踐踏多一腳；加上美團CEO突然發表「偉論」，令市場關注是否會步馬雲的後塵，拖累股價反覆下滑。眾所周知，現今的恒指成份股組合，科技股的佔比也不輕，故因上述科技股的種種不利因素下，恒指作出急挫，相信亦是理所當然。

一眾投資者本以為港股又再繼續反覆尋底；但萬料不到，久違的北水力度突然轉強，淨流入錄得近百億，更是本年2月25日來最高金額，加上中國A股高收，令港股昨日再次出現反向，不跌反升，反彈217點，收報28,231點，成交達1,609億；而持續弱勢的科技股終吐氣揚眉，恒生科技指數急升超過200點，升幅更優於恆恒。

美股方面，儘管美國財政部長耶倫對較早前利率調高言論降温，本以為可以利好美股走勢；但本周美股突然再傳出通脹升温的消息，令市場憂慮加息的可能性將大大提高，亦驅使美股再度出現調整。

筆者認為，美國屢傳通脹升温及加息的消息，相信是「空穴來風，未必無因」，投資者必須時刻提高警覺，至於息口敏感的科技股，個人應為暫以「技術性反彈」來形容，倘若通脹或加息的聲音升温或得到確實，相信對科技股有一定程度的不利影響。

另外，筆者相信，全球政府今年會落實疫後重建工作，當中莫過於會主力加強基建，所以單從近期資源類板塊，如鋼鐵、銅及石油的價格來看，已開始反覆上揚，筆者建議投資者可留意江西銅業（0358），不妨低吸短炒。

許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。