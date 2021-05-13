李澤鉅：疫情對業務猶如壓力測試　結果反映公司抗跌力強

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-13 14:58

長江和記（0001）主席兼聯席董事總經理李澤鉅在股東周年大會表示，新冠肺炎疫情對公司業務猶如壓力測試，結果顯示公司資產抗跌能力強，尤其碼頭、零售及電訊業務均錄得回升。李澤鉅亦稱，股份回購是一個長期的計劃，不會急於進行，公司會因應市況而決定會否回購股份。

李澤鉅表示，在貨櫃碼頭業務方面，去年上半年處理量下降8%，不過跌幅在下半年已收窄，總括全年跌幅僅3%；在零售方面，如化妝品、健康美容產品等亦有明顯回升，下半年尤其顯著；至於公司會否在疫情下資產跌價「執平貨」，他表示任何有利公司及股東的項目均予考慮，在集團已有業務範圍內物色購併項目。

致力提升5G業務 擴大電信零售點

在電訊業務，聯席董事總經理霍建寧表示，儘管受疫情影響，歐洲電訊業務今年首季收入及毛利與去年同期相若，反映抗跌能力亦良好。在香港5G業務方面，3香港今年將會致力提升5G基建，期望做到全行最好的網絡覆蓋；第二是旗下豐澤、百佳及屈臣氏合作擴大電信的零售點，由20個增設至30個，再變成300多個。

長江和記（0001）主席兼聯席董事總經理李澤鉅在股東周年大會表示，新冠肺炎疫情對公司業務就如壓力測試，結果顯示公司資產抗跌能力強，(VCG)

至於公司印尼電信業務與Ooredoo合併的事宜，霍建寧指，仍要經過繁複的程序和政府的批准，期望可在6月30日前有成果。李澤鉅則補充，在出售歐洲電訊鐵塔業務方面，已獲監管機構批准出售瑞典、丹麥、奥地利及愛爾蘭的鐵塔資產轉，期望年內亦獲得英國及意大利兩國的批准。

至於公司旗下加拿大能源公司Husky與當地的Cenovus Energy合併在今年1月完成後，李澤鉅指，該公司合併完成後，長和持股15.7%，李氏家族信託持股11.5%，合共為27.2%，是該公司最大股東。該公司首季業績不俗，令長和從中獲利。該公司表示，期望年內實現12億加元的協同效益，能同時提高盈利及降低債務。

此外，就傳聞和黃醫藥上市，李澤鉅表示，一直留意市場狀況，並對在不同地方上市的情況作出評估，但暫未有定任何上市時間表。