阿里巴巴業績｜張勇︰續投資三領域　冀提升年度用戶購買頻率

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-05-13 21:18

阿里巴巴﹙9988）公布，截至3月底止全年，歸屬普通股股東的淨利潤為1,503.08億元(人民幣‧下同)，按年增長0.7%，數字已反映反壟斷法罰款及經營利潤部分中提及股權激勵費用增加。倘剔除該影響及其他若干項目，非公認會計準則淨利潤則為1,719.85億元，按年增長30%。

阿里巴巴又預計，2022 財年年度總收入將會超過9,300億元民幣，並計劃將2022財年所有增量利潤及額外資本投入用於支持平台商家，以及投資於新業務和關鍵戰略領域。

被問及此戰略是否意味集團放棄利潤增長時，阿里巴巴首席財務官武衛指，因市場潛力很大，倘能創造價值，集團「無理由不做」，而追求增長與利潤無矛盾。

她保證，在投入資源時將有紀律性，而擴大潛力市場時，客戶會「用腳投票」，投資長期會歸納到增長。集團投入領域包括新零售、社區團購、物流等，而投入的成果是取得消費者基礎，並為商家創造價值。

阿里巴巴主席兼首席執行官張勇則表示，投資策略會在內需、全球化、高科技三方面，都會進行投入，因看到巨大增長機會。

在內需領域，集團年度購買用戶達8.9億，但希望將他們變成每月、每天的購買用戶，由於中國不同層次的消費者都在集團平台上，如何增加他們的購買頻率，是重要的視角，其中低層級地區及農村仍有擴充空間，希望來年做到逾10億的購買用戶。