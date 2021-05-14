SPAC繁榮期間　全球IPO籌資額與上市數量創下紀錄

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-05-14 08:26

綜合媒體報道，在股市強勁反彈以及各國政府出台的財政和貨幣刺激措施的推動下，今年全球IPO籌資額和上市數量均達到創紀錄高位。

根據Refinitiv的數據，全球企業今年通過IPO籌集了約2,480億美元，創歷史新高，其中包括所謂的SPAC的上市。SPAC是上市的殼公司，通過籌集資金收購一傢俬人公司，目的是讓其上市，這讓這些目標可以避開傳統的IPO。

今年全球IPO總數達到1,054宗，也創下了紀錄。數據顯示，美國是今年全球IPO籌資額的領跑者，籌資約1,300億美元，其中882億美元來自SPAC。

Global Upside Corporation聯合創始人兼首席執行官Ragu Bhargava表示，「只要美股聯邦政府繼續實施目前的貨幣政策，允許大量資金湧入市場，比如刺激計劃，股市和全球IPO市場就應該會繼續火熱。人們一直擔心通貨膨脹會改變聯邦政策，並影響企業的盈利能力。這些擔憂可能會影響今年第四季度左右的IPO前景，但就目前而言，市場仍將保持活躍。」

SPAC上市交易激增提振了金融類股，約為1,100億美元，科技類股融資405億美元，醫療保健類股融資242億美元。不過，分析師預計，全球IPO活動近期將面臨阻力，原因是近期股市漲勢回落，以及監管審查加強導致投資者興趣減弱，導致SPAC上市活動放緩。

安永在最近的一份報告中表示，新一輪疫情、疫苗接種的推廣速度和有效率都可能引發一場風暴。

根據Refinitiv的數據，SPAC全球IPO籌資額從3月份的345億美元降至4月份的37億美元，為約10個月來的最低水準。

美國證交會4月發佈指導意見，對數百家SPACs發行的權證是否可被視為股票工具提出質疑。該指南建議，許多擔保公司可能不得不重新提交其財務報表，以將認股權證作為一項負債。

Round Table Wealth Management董事兼投資組合顧問Steven Saunders表示，「在第一季度表現強勁後，預計SPAC IPO活動將減少是再自然不過的事，近期的價格表現可能會令投資者對該領域的興趣減弱。我預計隨著時間變遷，投資者對不同SPAC的識別能力會越來越強。」