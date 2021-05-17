國統局：4月70個城房價格按月升幅略有擴大　外電﹕增幅8個月最快

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-05-17 10:21

國家統計局今日（17日）披露今年4月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。2021年4月份，統計監測的70個大中城市新建商品住宅銷售價格漲幅總體有所擴大，二手住宅漲幅有升有落。

外電根據國家統計局數據測算，4月70個大中城市新建商品住宅價格按年上升4.8%，創8個月最大升幅，延續67個月升勢；按月升幅擴大至0.6%，同樣是8個月來最大升幅。

一、各線城市新建商品住宅銷售價格按月漲幅略有擴大，二手住宅按月漲幅變動不大

據測算，4月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.6%、0.3%、1.1%和0.5%。二手住宅銷售價格按月上漲0.8%，漲幅比上月回落0.2個百分點。

其中，北京、上海和廣州分別上漲1.2%、0.9%和1.2%，深圳持平。31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別上漲0.6%和0.5%，漲幅比上月均擴大0.1個百分點。35個三線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格按月上漲0.3%，漲幅與上月相同。

二、各線城市新建商品住宅銷售價格按年漲幅延續擴大態勢，二手住宅按年漲幅有升有落

據測算，4月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲5.8%，漲幅比上月擴大0.6個百分點；二手住宅銷售價格按年上漲11.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點。

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲4.9%和3.4%，漲幅比上月均擴大0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲3.9%，漲幅與上月相同；二手住宅銷售價格按年上漲2.5%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。