上證重上3500關　專家：無須過份解讀　可吼消費股│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-17 16:39

上證今日重上3500關，升0.8%，報3517點，創近2個新高，創業板指亦升2.6%，更創近3個月高。早前市場有指，5月A股正在策底，經過在中國人口普查、金融和經濟數據出爐後，市場看似收貨。專家分析指，暫無須過份解讀市場走勢，可先吼消費板塊。

今日A股看似甚有氣勢，上證重上3500關，並創近2個新高，而亞洲股市普遍走弱。早前有「冠軍分析師」之稱、興業證券全球首席策略分析師張憶東指，不論是A股還是港股，上半年的底部在4月底構建完成，最遲5月中旬有望出現新的上漲行情，「不是類似年初的吹泡沫拉高估值式的行情，而是聚焦盈利增長以及估值性價比的行情。」

對於A股破位而上，大華繼顯香港策略師葉國邦接受訪問時表示，A股今日上升主要是數據大致符合市場預期，不過，多個市場股市變動未算太明顯，只是亞洲部分地區因疫情影響，在相比之下，市場之間氣氛出現差別。他再指，A股估值不貴，加上去年疫情復甦較快，受疫情持續影響不大，盈利收復空間較其他國家為少，故此投資者在低位吸納，但目前料A股仍是窄幅上落。

葉國邦指，除了A股之外，港股亦受美股因素影響，現時全球經濟重啟，通脹正在升溫，投資者對增長型資產相對保守。美股亦是如此，投資者取態呈保守，不排除一旦美股調整，將影響港股氣氛。

現在不少民眾同明星都選擇穿李寧牌。（視覺中國）

消費股接力 食正通脹概念

同樣地，豐盛金融資產管理董事黃國英接受訪問時坦言，「A股上升邏輯又未太看到，不過當中的消費板塊和金融板塊有所轉好，貴州茅台（上海：600519）回升、涪陵榨菜（深圳：002507）又獲增資，可見市場重新吸納消費股。」

問及中國4月社會消費品零售總額按年升17.7% ，遜市場預期，黃國英指出，「如果數據出於貴州茅台股價在2,600元人民幣才要驚，現時於2,000元水平，就不太擔心。」

「目前市場正炒通脹概念，有加價能力的股份率先受惠，李寧（2331）、安踏（2020）、青啤（0168）、潤啤（0291）等均先行走高。」黃國英指，雖然該類股份有機會炒染藍，但早前市場炒完一會的資源股後，消費股可接力成新一輪投資概念。

消費股走強，李寧升5.8%，報68.05元，挑戰72.95元新高，安踏升2.5%，報141.8元，青啤升3.1%，潤啤升3.8%。