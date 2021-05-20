美銀：美股仍處長牛市　標普500年底前可能升20%

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-20 11:20

新浪財經5月20日報道，美國銀行在周三（5月19日）發佈的一份報告中表示，標普500指數開始於2013年的「長牛市」在經歷了大流行引發的熊市後仍然存在，預計到2021年底該指數可能飆升至4900點的高位，較當前水平上漲20%。這一目標價是基於該行的長期牛市路線圖，儘管在這一過程中可能出現中斷。

所謂「長牛市」（secular bull market）是指股市跨越多個商業周期總體上仍保持上升趨勢，包括周期性牛市和熊市，以及經濟擴張和收縮時期。從歷史上看，長期牛市一般持續20年以上，包括1980年至2000年的股市。

長牛市年期可達20年

但美國銀行表示，股市在下一輪上漲之前需要冷卻下來，指的是從2020年3月的大流行低點開始的一波過度反彈。

美銀解釋稱：「風險在於，從2020年開始的反彈步伐太快。」該行指出，標普500指數自2020年以來的上漲速度是有記錄以來最快的之一。

美銀表示：「與這輪反彈最相似的是2009年、1982年和1935年的反彈。這些之前的反彈表明，2021年有回調風險，這對夏季反彈構成了威脅，但隨後將升至更高的高點，在2021-2022年，甚至到2024年。」

美銀表示，近期美股的拋售在一定程度上是由利率上升和對通脹上升的擔憂推動的，這代表着健康的整合，可能為標普500指數進一步上行奠定良好基礎。

牛市第七年多為中場休息期

美銀解釋稱，考慮到以往長期牛市的歷史，整合是合理的，因為第七年往往是「中場休息」。該行表示，1950年和1980年開始的長期牛市在其第七年都經歷了周期性熊市的短暫中斷。

「黑色星期一」發生在1987年，道瓊斯工業平均指數在一天內暴跌了23%。而1957年，美國經濟進入衰退，流感在全國蔓延。2020年，美股從2013年開始的長牛市也進入了第七年，一場全球新冠大流行引發了35%的熊市拋售和經濟衰退。