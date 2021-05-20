內地三大協會揚言封殺Bitcoin　內蒙古設立虛幣挖礦企業舉報平台

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-20 10:26

繼中國三大協會揚言封殺Bitcoin，內蒙古設立虛擬貨幣「挖礦」企業舉報平台，Bitcoin價格持續低迷。

內蒙古自治區能耗雙控應急指揮部辦公室發布《關於設立虛擬貨幣「挖礦」企業舉報平台的公告》稱，全面清理關停虛擬貨幣「挖礦」項目，充分發揮群眾監督保障作用，完善虛擬貨幣「挖礦」企業問題情況舉報渠道，自治區能耗雙控應急指揮部辦公室特設立虛擬貨幣「挖礦」企業舉報平台，全面受理關於虛擬貨幣「挖礦」企業問題信訪舉報。

此前，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會及中國支付清算協會前晚聯合發布指，近期虛擬貨幣價格暴漲暴跌，虛擬貨幣交易炒作活動有所反彈，批評「嚴重侵害人民群眾財產安全，擾亂經濟金融正常秩序」，金融機構、支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務。

由Tesla行政總裁Elon Musk有關拋售Bitcoin的言論，加上內地封殺Bitcoin等虛擬貨幣，拖累Bitcoin一度大跌。

不過，隔夜Elon Musk在Twitter上發文，暗指Tesla擁有鑽石之手，將繼續持有Bitcoin。消息導致Bitcoin一度重上40,000美元。「鑽石手」是Reddit上常用的符號，暗示將堅定持有股票及資產。

根據CoinDesk數據，Bitcoin曾跌至約30,200美元的逾3個月新低，回落幅度超過30%，現時跌幅收窄至每枚36,003美元，日內跌幅為15.87%。