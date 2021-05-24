高通中國董事長談「缺芯」：每天都被客户追

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-24 22:00

「這個時候半導體行業，如果你不缺貨，那你的產品可能做得太差了。」在日前舉辦的高通技術與合作峯會上，當高通中國區董事長孟樸被記者問及「缺芯」問題時，他略帶玩笑地回應。

《第一財經》報道，孟樸稱從去年年底到現在，整個半導體行業面臨缺貨，高通也不例外。因為缺貨，高通自己的銷售「每天被客户追貨追得都很辛苦」。他預計，這樣的狀況還要持續一段時間。

晶片行業重資本投入，晶圓廠商幾乎每隔3至4年就會經歷一次短缺，但是這次時間長、影響大。在孟樸看來，「缺芯」背後的原因之一是因疫情影響非常大，去年全球十幾億學生在家上網課，遠程辦公火爆等，對晶片的需求遠遠超出了供應的能力。

從終端角度來看，一個明顯的例子是，曾經連續6年呈現下滑頹勢的PC市場，經歷了2019年的微增後，在2020年沒有發生此前行業預估的衰減，反而迎來逆轉。IDC數據顯示，2020年全球PC市場出貨量超3億台，按年增長13.1%，創下近年來歷史新高。去年年底時，聯想集團董事長楊元慶曾對《第一財經》記者表示，PC訂單需求前所未有地強，聯想不缺訂單缺供應，晶片廠商原本承諾可以給到的量也給不了。

市場需求增強的典型終端還有路由器。孟樸表示，以前大家對於路由器關注得不多，過去高通在中國推WiFi6路由器「特別艱難」，運營商送的路由器用户才會用，但因為疫情關係大家開始非常關注路由器的性能，現在全球用户對於無線連接要求提高不少。

此外，4G升5G裏面的半導體晶片多了，全球汽車行業開始往智能網聯轉，類似需求的增加在過去一年半時間裏飛速增長。因此，目前半導體產業裏不管是智能手機晶片還是WiFi晶片，所有交付期都在延長，也有廠商按照時間拿貨拿不到的，都受到了影響。

「缺芯」另一個原因在於，業界對於市場預判的失誤。孟樸提到，今年的計劃往往是去年5、6月份時跟客户一起定產能。去年這個時候，大家因為疫情影響，往往參照2019年和2020年數據比照定出產能，再加上廠商生產的產線恢復需要時間，甚至有車廠把材料砍到零，沒想到在砍掉的時候正好有很多新需求起來，大家此前從來沒有預判會有那麼大的增長。

手機晶片面臨短缺，但汽車晶片的情況卻有所不同。

孟樸稱，高通目前唯一能保證的就是沒有車廠是因為高通晶片供應短缺而影響生產的。高通不會耽誤任何一家車廠的生產線，優先保證車廠的供應。

汽車廠商對5G技術的擁抱速度遠超4G。孟樸在現場舉例，2013至2014年4G技術剛剛普及時，僅有2家汽車製造商推出支持4G網絡的汽車。而在2020至2021年，已經有超過18家車企發佈或計劃發佈支持5G技術的汽車。

高通數據顯示，全球已有超過1.5億輛汽車採用了高通的技術，高通汽車解決方案訂單總估值接近90億美元。

當天，高通還對外發布了新一代5G移動平台驍龍778G以及圍繞工業網路、汽車、機器人等多個領域的應用。

例如在智能手機領域，去年從華為獨立出來的榮耀宣佈了與高通驍龍778G的合作。榮耀CEO趙明對記者透露，在榮耀剛剛獨立，各方面資源都很缺乏的時候，高通是第一家伸出援手的晶片合作伙伴。雙方技術人員對接合作、產品開發順利，榮耀接下來將推出搭載高通驍龍778G5G 移動平台的榮耀 50 系列。

談到與榮耀、華為的合作時，孟樸還對記者透露，華為在做自己的麒麟晶片高峯時也會採購高通晶片用於部分產品。

對於業界關於「後摩爾時代」的説法，孟樸説現在問題是大家看到的更多是短期利益，他更建議業界關注基礎研究的投入，如相關材料、生產設備等方面需要長期投入。

他還提及近期IBM宣佈製造出全球首款2nm工藝節點的晶片一事，稱晶片行業早在做40nm時，就有人和他説「半導體已經做到頂了」。事實上科技創新就是從不可能中找到可能，「相信2nm不會是終點，一定還會往前走。」