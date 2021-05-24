滙豐：未來5年中國千萬富翁數量將翻番　中產階層將超5億

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-05-24 10:43

滙豐經濟學家在一份報告中估計，未來五年內中國的千萬富翁人數將增加一倍以上，中產階層的規模將擴大近一半，從而刺激經濟中的消費。

《新浪財經》報道，滙豐銀行估計，中國的高淨值人士（擁有至少1,000萬元人民幣的可投資資產）數量可能從現在的超過200萬名，增至500萬名。中產階層的數量將增長逾45%，從現在的約3.4億增至5億以上。

大中華區首席經濟學家曲宏斌為首的團隊在報告中犒，不斷擴大的中產階級將支撐中長期的經濟增長，更強勁的消費支出將提振國內需求、商業信心和資本支出。中產階層的崛起也將增加商品和服務的進口，並吸引外國公司在中國投資。

這些經濟學家表示，不斷增長的財富將有助於中國避免落入「中等收入陷阱」，並有助於政府努力使經濟更多地以消費為導向。他們説：「毫不誇張地説，中產階級可以成為中國雙循環戰略的支柱。」

滙豐預計，未來五年，中國家庭財富可能每年增長約8.5%，2025年可投資資產將達到人民幣300萬億元人民幣，相當於2020年國內生產總值（GDP）的300%左右。一個規模更大、收入水平更高的中產階級，意味着對優質商品和服務的需求將不斷上升。滙豐估計，中國新崛起的中產階級每增加20美元的日常支出，中國的消費總額每年將增加約1.1萬億美元。