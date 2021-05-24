台積電有員工染疫　疫情停電令全球半導體短缺勢加劇

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-24 13:00

台灣疫情持續加劇，台積電也不幸中招，據當地媒體報道，近日台積電一名工程師確診COVID-19。對此，台積電表示，該名員工已入院進行妥善診治，目前症狀輕微，已針對該員工作場域及公共區域加強消毒，此事件不影響公司營運。

除了台積電，台灣半導體行業還有三家公司出現確診個案，包括內存廠商宇瞻、南亞科及台積電旗下的代工廠世界先進，均有1名員工確診。

台灣是全球半導體主要供應地，包括台積電以及正處於半導體短缺困境中的汽車行業的關鍵供應商都在此。

渣打銀行資深經濟學家Tony Phoo認為，若台灣COVID-19病例持續增加、疫情向晶圓廠密集的台北以南擴散，大量工廠勢必受影響關閉，影響產能，可能造成全球半導體供給不足問題更加惡化。

此外，由乾旱導致的停電讓台灣芯片行業的形勢變得更加複雜。乾旱天氣導致水電站只能以限制能力發電，使全台主要城市，包括半導體企業經營所在地都遭遇停電困擾。《彭博》指出，即便一次短時間停電也會降低生產線速度，因此半導體短缺壓力將更加嚴重。

不過，晨星發表研究報告指，台灣近期感染個案創疫情以來高位，連同當地一周兩度發生停電事故，但台積電技術上有「寬廣護城河」，而且台積電、聯發科等半導體公司都有疫情經驗，料不會有持久性衝擊。