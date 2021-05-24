內地打擊Bitcoin挖礦及交易　多間平台停挖礦　火幣科技挫逾18%

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-24 12:53

中國國務院副總理劉鶴主持的金融穩定發展委員會於上周五（21日）研究部署下一階段金融領域重點工作，並首次提出要打擊Bitcoin挖礦和交易行為。包括火幣科技（1611）和萊比特礦池等在內的挖礦機運營商已經決定暫停中國的挖礦業務。

火幣商城公布，目前暫停所有托管的礦機挖礦，待後續政策明朗，會重新恢復，同時也稱公司正聯繫海外的服務商，也為後續礦機出海做準備。因行情波動較大，部分國家和地區新用户暫時不開通合約、槓桿、ETP等服務。

火幣科技今早領跌區域鏈板塊，現跌18.19%，報15.38元。

另一間萊比特礦池的創始人江卓爾表示，聯合挖礦業務不會再對中國大陸開放，未來主要在北美部署礦場挖礦。

江卓爾指出，從長期來說，如果中國監管反對挖礦，那中國礦機廠商基本都會將礦機賣到國外，賣國內是違反監管，賣國外是出口創滙，最後使得中國算力流向國外，在交易去中國化後，完成算力的去中國化。

數字貨幣挖礦平台奶牛算力（HASHCOW）亦稱，將暫停採購Bitcoin機器的新增業務；已經下單尚未交付的機器可以在交付前隨時申請全額退款。該平台在四川、新疆等省份擁有礦場。

此外，內蒙古設立虛擬貨幣「挖礦」企業舉報平台，全面清理關停虛擬貨幣「挖礦」項目，充分發揮群眾監督保障作用，完善虛擬貨幣「挖礦」企業問題情況舉報渠道，內蒙古自治區能耗雙控應急指揮部辦公室特設立虛擬貨幣「挖礦」企業舉報平台，全面受理關於虛擬貨幣「挖礦」企業問題信訪舉報。

昨晚Bitcoin一度下試31000美元關口，現時跌幅收窄，報35,228美元，日內跌幅為5.77%。