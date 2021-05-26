《彭博》：內地加強打擊虛幣挖礦　全因真礦難事故增加！

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-26 15:20

內地近期嚴禁打擊挖掘虛擬貨幣，金融與支付機構皆不可從事虛擬貨幣業務，引發虛擬貨幣單價大跌，其中Bitcoin（比特幣）價格曾下挫至近3萬美元，較高位6.4829萬美元，大跌逾五成。為何內地嚴打挖礦行為？據外電報道，原來與內地煤礦礦難增加有關。

據《彭博》引述消息報道，中國近期不斷表態加強打擊虛擬貨幣挖礦行為，是由於虛擬貨幣挖礦對電力需求增加，引發非法採煤活動增加，從而導致多宗礦難事故。

報道指，當局認為虛擬貨幣挖礦耗電量巨大，加劇對電力及煤炭需求，使一些偏遠地區的煤礦主在沒有得到官方批准的情況下，私自開採部分此前已被廢棄的煤礦，並引發多宗礦難，例如，4月發生在新疆昌吉的一宗煤礦事故導致21人被困井下。

報道引述消息人士指出，當局認為支持著比特幣等虛擬貨幣服務器場耗電量飆升，為內地個別地區煤炭需求不斷增加的一個關鍵因素，隨著便決定採取行動。報道又指出，該名人士參與有關問題舉行的高層政府會議。

中國國家發改委及能源局並無即時回應《彭博》尋求置評請求。

劍橋預測65%比特幣挖礦於內地進行

報道又引述該名消息人士指出，煤炭需求成長促使部份煤礦擁有人未經官方批准，便重啟已廢棄煤礦，導致安全風險上升﹑今年發生多宗礦難。

據劍橋大學估計，截至去年4月，全球65%的比特幣挖礦行為發生在內地。

報道亦引述劍橋指出，單是新疆已佔全球比特幣挖礦產能的36%，與當地煤電電費便宜，以及較低溫有助礦機冷卻，加上電網不夠發達等因素有關。

挖一個比特幣 足夠開冷氣27日

一個比特幣挖礦及交易，不論金額大小，都要消耗1200.08kWh 嘅電力，而一部冷氣機開一個鐘需要1.8kWh，所以一單比特幣交易嘅耗電量除返冷氣機每小時嘅耗電量，足夠連續開冷氣至少666.7個鐘（27日）。