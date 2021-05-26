騰訊雲以雲解決方案及微信生態系統　為企業擴展數碼化轉型

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-26 22:30

隨著疫情持續不穩，全球企業尤其是中小企正苦惱如何連繫「宅在家」的消費者。騰訊（0700）旗下騰訊雲藉其全面的雲解決方案，配合其優勢及其他資源如微信生態系統和其獨有的服務，幫助企業做到數碼化轉型的同時，亦能把握全球尤其是中國市場的商機。

騰訊雲為提升微信的優勢，透過專有的邊界閘道器協定（Border Gateway Protocol）的連接以存取微信API，配合專用網絡、高速相互連接及與平台無縫銜接，為存取微信API創造明顯優勢。企業可透過整合微信小程序、微信支付、微信公眾號等服務，提升業務效率及與客戶的互動性。

簡單來說，就是企業可以通過共微信公眾號提升及擴大品牌內容，以微信小程序提供服務，或透過視頻帳戶發放影音訊息來吸引客戶。與此同時，企業亦可配合針對工作需要設計的通訊產品企業微信WeCom，連繫客戶的微信帳戶，建立更具個人化的互動之餘，亦提高業務效率。

騰訊雲稱，截至去年12月，微信及WeChat的每月活躍用戶合共超過12億，而小程序的每日活躍用戶則超過4億，其總銷售額增長超過一倍。當中，每名小程序用戶的使用量及平均交易額比去年同期分別增長了25%及67%。此外，企業微信擁有超過550萬家企業用戶及超過1.3億每月活躍用戶，並為超過4億微信用戶提供服務。