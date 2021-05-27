聯想全年多賺77%創新高　派末期息0.24港元

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-27 13:06

聯想集團（0992）公布，截至3月底止，全年股東應佔溢利按年升77%，至11.78億元（美元．下同），為歷史新高；期內收入607.42億元，按年升兩成，創9年以來最高水平。每股盈利2.19美仙，派末期息24港仙，按年升2.12%。

單計截至3月底止第4財季，賺2.6萬元，按年增512%。收入156.3億元，按年升48%。

集團指，個人電腦和智能設備業務的除稅前溢利增長34%，集團保持全球第一，並將領先行業的盈利能力提升到新水平。

根據全球知名市場研究機構IDC的數據，截止2021年3月31日，聯想集團在全球個人電腦市場份額增長至24.3%，出貨量大增59.1%達到1282萬台，穩居全球第一。（網絡圖片）

全年，個人電腦和智能設備業務收入按年增22%，實現創紀錄的485億元，佔集團總收入8成。其除稅前溢利率同比增長0.6個百分點達到6.5%，創下歷史新高，除稅前溢利同比增長4%，達到31億美元。

移動業務方面，集團指銷售從早期新冠肺炎疫情的挑戰中恢復過來，其下半年的收入增長 39%，歸功於其在拉丁美洲和北美取得創紀錄的市場份額、產品組合以及更廣泛的運營商的擴展；全年銷售額增長9%，稅前虧損收窄至 4,100 萬美元。

在數據中心業務方面，集團指銷售收入創歷史新高，按年增長15%，稅前虧損為1.69億美元，收窄5,700萬美元，主要受惠於擴大規模客戶群和提高銷售方案，令客戶份額和高利潤產品增長。

展望未來，公司將繼續通過智能基礎架構，行業智能和智能物聯網為所有人提供更具智能的技術。這3S戰略與以客戶為中心的定位雙輔相成，使軟體和服務業務等新業務迎來結構性增長。