聯想CFO：推動行業智能解決方案等業務增長　成公司轉型驅動力

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-31 08:00

聯想集團（0992）已於上周四（27日）公布截至今年3月底止全年業績，純利按年增77.14％至11.78億美元，勝市場預期，收入按年升近兩成至607.42億美元，創新高。聯想CFO黃偉明上周五（28日）上表示，推動行業智能解決方案、設備服務等業務的增長，成爲實現公司轉型的驅動力，集團有足夠的晶片庫存，確保可向客戶交貨並維持廠房營運。

黃偉明指，集團將方案服務業務集團（Solutions & Services Group，SSG）整合當前集團內部各業務部門的服務團隊，推動行業智能解決方案、設備服務、運維服務和設備即服務（DaaS）業務的增長，成爲實現公司轉型的驅動力。

被問及是否擔心疫情轉好電腦需求減少，他指，COVID-19改變人們的生活模式，隨著中國疫情受控，經濟復甦，中國市場的表現比其他地區更強勁，用戶升級其電子設備，個人電腦和其他智能設備的長遠需求會繼續強勁。預計當全球疫情緩和，美國、歐洲等地區經濟轉好，有利集團業務增長。

黃偉明表示，聯想可以透過削減成本，有信心維持毛率水平。（資料圖片）

晶片方面，黃偉明亦表示，晶片短缺與市場對產品需求旺盛有關，集團一直透過尋找機會建立庫存，與供應商關係良好，確保可向客戶交貨並維持廠房營運。

對於原材料成本上漲，他指出，集團已作出調整，可從其他方面削減成本，有信心保持毛利率和維持利潤。