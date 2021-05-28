滙豐發威衝破50元關口 專家教路要買黎揸唔好買黎炒｜投資理財

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-05-28 22:17

獅王滙豐（0005）發威，股價在周五（28日）突破50元，為自去年3月以來首次，收市報50.8元，升幅達3.8%。其實獅王股價自去年9月23日失守世紀大供股價28元後，已經見底回升。從年初至今，滙豐累計升幅達24.66%，升幅位列藍籌股升幅榜首十名，遠遠拋售恒指期內的7%升幅。若從去年9月23日的27.5元低位計算，升幅更達84.7%！

有分析師表示滙控最壞時勢已過，形容業務處於平穩發展階段，建議投資者作中線部署，「發展似樓梯級，遂級向上望。」

郭思治：剝離美國業務對股價有正面影響

滙豐股價持續攀升，其中一個原因與美國10年期國債孳息率在年內攀升有關。超低息環境不利銀行的淨息差收益。可是全球通脹有升溫跡象，帶動美國十年期國債孳息率曾升穿1.75厘，促使投資者銀行業淨息收益錄增長。

加上歐美各國接種疫苗進程順利，投資者憧憬經濟增長步伐較預期，同樣有利全球銀行業業務發展。除卻滙豐外，中銀（2388）﹑恒生（0011）及交行（3328），年初至今均錄得逾2成升幅，反映出投資者對銀行股偏好。

另一方面，該行於周四（27日）公布，將退出美國零售和小企業銀行業務，專注於實施將業務重心轉回亞洲的計劃。有關行動獲得市場人士予好評。

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，出售表現欠理想的歐美業務後，該行可更專注大中華區發展。畢竟該行收入內源主要在香港及大中華，故此認為市場對對滙豐退出美國業務抱有正面態度。他指出市場對於相關消息，已從周五股價表現反映。

郭思治指出滙控業務發展平穩，並不具備新經濟股投機性炒作，預料短期內股價將升至55水平。（資料圖片）

他續指，市場憧憬滙豐於8月份公佈中期業績時宣佈派息，對於中線投資者而言，一年派兩次股息是利好消息。

郭思治認為滙豐最壞時勢已過，建議持貨者可繼續揸，未有貨者則可隨時入市作中線投資步署；又指出股價上揚不可歸因於結單一因素，「滙豐股價升幅不算是虛火，若然是虛火股價未能停留太耐。」

「要買黎揸，唔好買黎炒」

郭思治進一步指出滙豐業務發展平穩，成長步伐相對緩慢，並非適合投機性炒作，「發展似樓梯級，逐級向上望，要買黎揸，唔好買黎炒，始終舊經濟股業務上難以有爆發性的憧憬。」他相信該行股價將會踏上另一個台階，預料短期內股價將升至55水平。