黃奇帆：中國今後15年發展有五大變化

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-31 08:40

復旦大學特聘教授黃奇帆周日（30日）在國際金融論壇（IFF）2021年春季會議上表示，為實現 「十四五」和2035年遠景目標，國家今後15年的發展路徑、發展戰略會和以前有許多不同，主要體現在五個方面。

《中國證券網》周日報道，曾任重慶市長與中國人大財經委副主任的黃奇帆指，第一個發展變化在體現於中國經濟循環將以內循環為主體，國際國內雙循環互相支撐形成新格局。

第二，國家將進入實現碳達峯、碳中和的雙碳目標路徑，雙碳目標的實現會對中國經濟發展帶來三個重大變化：一是國家能源結構會發生根本性變化，未來電力生產主體將是清潔能源。二是國家的國民經濟效益質量將全面提升。三是在雙碳目標下，中國對於世界經濟和人類命運共同體的貢獻大幅增加。

第三，中國的城市化路徑將產生變化，今後的城市化速率將放緩。基建投入、規模將逐漸飽和，房地產規模也達到頂峯並在未來逐年下降。

第四，對科技創新的投入大幅上漲，並特別關注核高基領域，圍繞其展開自主自立自強的科技研發新發展，集中解決世界前沿科技、國民經濟、人民健康等主要問題。

第五，今後15年中國將進入世界高收入的國家，同時更注重縮小城鄉差距，縮小貧富差距。其中，主要解決好農民工進城問題，農村農民財產性收入較低問題以及小微企業優惠政策法治化問題，這些舉措都會推動上億人羣收入的增加。