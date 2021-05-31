人民幣破頂　人行出招調高外匯存款準備金率　周洪禮：壓短期升勢

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-31 19:27

人民幣匯率屢創新高，人行今日（31日）宣佈將於6月15日上調外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的5%提高到7%。

外匯存款準備金是指金融機構為保證客戶提取存款和資金清算需要，而準備的在中央銀行的外匯存款。中央銀行要求的外匯存款準備金，佔其存款總額的比例就是外匯存款準備金率。

離岸人民幣兌美元日前升破6.36關口，續刷2018年5月以來新高。而根據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價今日（31日）報6.3682，較上日上調176點子，連升5日，並為2018年5月中以來最高。

星展銀行高級經濟師周洪禮（左）表示，人行是次上調外匯存款準備金率，短期抑制人民幣升值。（文顥宗攝）

星展香港高級經濟師周洪禮認爲，人行早前多次「出口術」圖降溫，亦指匯率雙向波動是常態，不過人民幣匯率依舊破頂，市場對於人民幣升值的預期持續增強。而人行是次上調外匯存款準備金率，是爲緩解人民幣升值壓力，此舉將增加美元需求，短期抑制人民幣升值。而人民幣匯率穩定，亦利好進出口行業。

不過，周洪禮又指，隨著跨境資金流入內地更快、規模更大，加上7月1日是建黨日等利好因素，預計未來一兩個月人民幣升勢持續，離岸人民幣兌美元將於6.35至6.4之間上落。但8月開始，人民幣將有所回落，料年尾至6.58。

此外，有業內人士指，上調外匯存款準備金率將迫使銀行增持更多外匯而減少結匯額度，人行被迫投放大量外匯佔款的壓力也隨之降低。

人行數據顯示，截至2021年4月尾，內地外匯儲備規模爲31,982億美元，較3月尾上升282億美元，升幅爲0.89%。