人行壓人幣炒風但美匯失90關　港股兩面拉扯二萬九爭持│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-01 10:02

港股續企29000關，今日重點是觀察人行出手壓人幣炒風後，會否令A股回落，從而令港股受壓。

A股連續3日上企3600關之上，可確認企穩其上。不過，昨日收市後，人行時隔14年上調外匯存款準備金率。為加強金融機構外匯流動性管理，人行宣布，自6月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的5%提高到7%，凍結200億美元流動性。

人民幣迅速回落至6.37水平。今日要觀察人民幣回落後，對A股的反應。如A股因而回落，港股亦會受壓。然而，美匯走勢偏弱，再度失守90關，報89.76，如美匯再破底，人民幣升值壓力恐未必容易壓低。

人行時隔14年上調外匯存款準備金率，由現行的5%提高到7%。（Getty Images）

本地股看俏 莎莎周大福齊起動

板塊方面，本港累計已接種新冠疫苗劑量破240萬，兼第4波疫情見「清零」，本地股起動，莎莎（178）昨升3.7%，周大福（1929）創新高升2.5%，本地地產股亦在高位整固，恒地（12）、新地（16）、新世界（17）亦值得留意。

中國推「三孩政策」，一眾生育股衝高，錦欣生殖（1951）大升17.5%，貝康醫療（2170）升15.1%，衍生集團（6893）更大升5成。不過，相關股份昨日雖大升，但投資者需警剔風險，小心短線炒風過熱。

京東物流（2618）昨險守上市價，最後收報41.55元。恒生指數公司公布，京東物流符合相關指數的快速納入規則要求，將於6月10日收市後被納入恒生綜合指數，並於6月11日起生效。獲納入指數可有被動資金，望可推升公司股價向上。

美國及英國因假期而休市，港股昨晚亦無夜期。但德國、法國、意大利股市曾一度探頂後回落，外圍續在高位整固。