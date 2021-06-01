京東618今日開啟　小米5分鐘成交額破億　溫傑：回落至呢個價再入

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-01 18:49

COVID-19陰霾尚未褪去，全球經濟相對低迷，今年「京東618」的成績顯然讓中國電商興奮不已。京東（9618）今年「京東618，18周年慶」今日正式開啟。數據顯示，iPhone產品5秒成交額破億元（人民幣，下同），小米（1810）手機5分鐘成交額破億元。小米才是今次京東618活動的大贏家？

京東618得益者竟是小米？

開場前15分鐘，華為手機成交額按年增120%，OPPO Find X系列旗艦機成交額按年增10倍、vivo手機成交額按年增100%，三星手機成交額按年增400%。

電商概念股走強，京東全日升2.27%，京東物流（2618）全日升10.23%，阿里巴巴 （9988） 全日升3.41%，快手（1024）全日升9.21%；惟小米微跌0.17%。

對比去年京東618手機銷量排行榜與今年的銷售情況，除了蘋果仍穩居榜首，小米手機由去年的第四位至今年的第二位，而去年位居第三位的華為今年跌至第七位。小米集團董事長雷軍更在社交平台表示，今日（1日）小米Note10系列1小時銷量突破50萬台。

2020年京東618手機品牌銷量排行榜。（微博圖片）

其實小米手機受市場人士歡迎，在今年已顯現，並成為整體業務的增長動力。小米首季財報顯示，小米集團淨利潤率達到10.1%，遠高於去年同期的4.35%。其中，手機業務毛利率大幅上升至12.9%。

小米利潤率的提升，主要得益於手機市場的「量價齊升」。一方面，競爭對手在市場受挫，小米迅速搶佔市場份額。另一方面，小米自去年發力高端手機市場，手機平均售價有所提升。

期內智能手機出貨量為4,940萬部，按年增加69.1%；在全球市場佔有率為14.1%，排名第3。期內來自智能手機業務收入為514.91億元，按年增長69.8%；毛利為66.33億元，按年增加2.7倍。

今年京東618手機品牌銷量排行榜。（網上截圖）

在印度智能手機市場霸主地位不變

以歐洲市場為例，小米在當地之所以突圍而出，好大程度上是迅速拿下了華為留下的市場份額。市場調研機構Counterpoint統計顯示，小米今年首季歐洲市場份額已經超越蘋果，首次排名第二，出貨量按年增長85.1%。而首季華為在歐洲市場的新機佔有率只有3%，按年下滑81%。

另外，小米亦保住了印度智能手機市場的霸主位置，按年增長4%。在西班牙手機市場連續五個季度第一。

海外市場、尤其是海外手機市場的強勁增長，對小米而言意義重大。財報顯示，小米首季境外市場收入為374億元，按年增長50.6%，佔集團總收入48.7%。

而從今年京東618銷售情況看來，華為在內地的手機市場份額亦正被小米漸漸侵佔。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑就認為，小米搶佔華為市場份額已不是一兩日的事，相關利好因素已反映在股價上，近期小米股價從低位上升，主要是此前被美國「放生」。（資料圖片）

溫傑：小米短期上升空間不足

不過光大新鴻基財富管理策略師溫傑就認為，小米搶佔華為市場份額已不是一兩日的事，相關利好因素已反映在股價上，近期小米股價從低位上升，主要是此前被美國「放生」。

美國法院上月解除了美國國防部對於小米「中國軍方公司」的認定，撤銷美國投資者購買或持有小米證券的全部限制。富時羅素指數公司亦將小米重新納入富時全球股票指數係列（FTSE GEIS）及相關市值加權指數。

溫傑指出，由於晶片短缺、印度新冠疫情影響，小米短期上升空間不足，主要都是跟大市走。並且因為資金分流至舊經濟股，新經濟股未能如上年上升趨勢，預計小米股價難以重上34元高位，投資者可待股價回落到26元至27元再部署。

不建議投資者追美團

對於快手今日領升電商概念股，溫傑亦不看好，他指出，快手直播帶貨不是新鮮事，其首季業績未如理想，假如快手能轉型，成為直播帶貨領先者，GMV能夠上升，才可考慮吸納快手。一眾新經濟股，如美團（3690）都似乎是追落後，但現時處於高位，故不考慮。

選股方面，溫傑就看好資源股，雖然由於內地此前發聲抑制大宗商品價格走勢，資源股短線下滑，但隨著通脹升溫，資源股此番波動，是投資者的入市機會。