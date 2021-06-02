港股圖企穩29400　科技股反彈　油價續升油股看俏│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-02 09:20

港股在「六絕月」一開局便突破29400上方橫行區阻力，收市創2個半月新高，昨報29468點，要企穩其上三日方可為成功突破。今日關注科技股升勢可否延續，以及油價上升將利好石油股。

科技股開始起動，有望再推升港股。昨晚美國中概股大彈，京東（美：JD）升5.9%，拼多多（PDD）升11.6%，阿里巴巴（BABA）升2.6%，嗶哩嗶哩（BILI）升5.9%，預料今日科技股也可向好。不過，要留意短線急升的科技股或有回調風險。

同時，A股繼續走強，昨日兩市成交再逾萬億元人民幣，上證和深證均創近3個月高。滬深兩市兩融餘額創2015年7月以來新高，至6月1日，兩融餘額合計15,775.35億元人民幣，按日增加79.47億元人民幣，反映市場氣氛熾熱。

中國央行日前宣布上調金融機構外匯存款準備金率，人民幣貶至6.38水平，而美匯指數則企於89.5水平之上，未有進一步下跌。

A股繼續走強，昨日兩市成交再逾萬億元人民幣，上證和深證均創近3個月高。

油價升利好油股 「三桶油」可看好

國際油價上升，紐約期油收市升2%，報每桶67.72美元，創2018年以來新高。布蘭特期油升1.3%，收報70.25美元，升穿70美元關口。石油出口國組織及盟友（OPEC+）同意維持7月每日增產84.1萬桶的計劃。

油價上升，今日可關注港股的石油股，如「三桶油」中海油（0883）、中石油（857）和中石化（386），三者昨日均已升約2至3.3%，其中走勢最好的是中石油，而對油價最為敏感的為中海油，投資者可先關注這兩股。如果是進取投資者，可留意油服股，如巨濤海洋（3303），股價反覆走高，昨升5.7%。

石油出口國組織及盟友（OPEC+）同意維持7月每日增產84.1萬桶的計劃，令油價上升，並利好石油股。（路透社）

美股高位遇阻 關注周五非農數據

美股高位遇阻，道指昨晚升幅一度最多至319點，惟收市升幅收窄至45點，報34575點。標指曾逼近5月7日的4238點歷史高位，收市倒跌0.05%，報4202點。納指則微跌0.09%，報13736點。

多項美國經濟數據出爐，5月份製造業採購經理指數(PMI)終值為62.1，高過預期的61.5，期內ISM製造業指數升至61.2，同樣超出預估的61。美國供應管理學會（ISM）公布，5月製造業活動指數上升，因為經濟重啟釋放積壓的需求提振訂單，不過由於零部件、工人短缺造成工人缺勤和短期停工等問題，繼續限制製造業增長潛力。

聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)表示，美國經濟出現十分明顯的改善，逐步邁向局方的雙重目標，但距離完全消除新冠疫情衝擊，以及開展縮減量化寬鬆措施的討論，仍有一段較遠路途。至於明尼亞波利斯聯儲行長卡什卡利、聯儲局金融監管副主席夸爾斯最新重申物價上漲只是暫時性，市場關注周五公布的美國就業報告。