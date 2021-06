美股後續走勢？　瑞銀料繼續攀升　呢10隻股至少升25%

撰文: 黃文琪 最後更新日期: 2021-06-03 08:20

美股三大指數5月個別發展,道指全月升1.9%,納指跌1.5%,標指則升0.5%,市場流傳著「Sell in May And Go Away」,對於美股後續走勢,瑞銀認為將繼續攀升。

瑞銀最近將標普500指數的今年年底目標上調至4,400點,比當前水平高出約4.6%。同時預計到2022年底,標普500指數有可能進一步攀升至4,650點,較現在上漲10%左右。

瑞銀策略師Keith Parker表示,相信股市可以克服盈利增長、經濟增長以及流動性,繼續走高。曆史數據顯示,當盈利增長放緩但仍保持10%以上的按年增長時,股市的年化回報率為10%。

瑞銀分析師列出了以下10隻被低估的股票,目標價較上周四(5月27日)收盤價至少有25%的漲幅。

廣達公司(PWR.US)

板塊:工業

分析師Steven Fisher預計PWR的電力部門將實現顯著收入和利潤增長。該公司在2020年受到疫情期間停工和油價下跌的影響,預計其收入將在2021年恢複增長。

目標價:120美元

潛在升幅:25.5%

桑普拉能源(SRE.US)

板塊:能源

分析師Dan Ford指,隨著全球會議啟動協議(SIP)完成、聖地亞哥特許經營權協議有望獲批以及6月的分析師日臨近,SRE當前的股價被低估了。該公司的天然氣公用事業在減少溫室氣體排放方面存在增長機會。”

目標價:174美元

潛在升幅:28.6%

國際香料香精(IFF.US)

板塊:材料

分析師John Roberts相信IFF即將迎來一個更高的有機增長期。這最初是由於受疫情影響的香精和食品服務市場複蘇的驅動,隨之而來的是收入協同效應和持續的市場增長。當IFF實現有機增長和協同目標時,股票可以重新評級。

目標價:184美元

潛在升幅:28.8%

德康醫療(DXCM.US)

板塊:醫療

分析師Matt Taylor指,鑒於製造方面的進展,認為DXCM將能夠抵消利潤率壓力,並利用其較低成本基礎的優勢,擴展到對其他價格敏感的市場。該股2021年下半年具有豐富的催化劑,DXCM在美國地區的銷售人員翻倍,推出更多直面消費者的醫檢產品(DTC),藥物試驗能力增強,以及即將推出的動態血糖儀G7。

目標價:500美元

潛在升幅:38.2%

森科能源(SU.US)

板塊:能源

分析師Lloyd Byrne指出,市場一直對森科能源的資產可靠性感到失望,而該公司在2021年第一季度取得了重要進展。相信森科1880個高度整合的零售和批發網絡的站點被低估了。

目標價:32.37美元

潛在升幅:40.2%

美光科技(MU.US)

板塊:信息科技

分析師Matthew Arcuri指,盡管供應仍然非常穩定,但美光很好地從雲端/AI/5G DRAM需求的結構性變化中受益。美光的企業估值倍數比目前市場所公認的要高得多。

目標價:120美元

潛在升幅:43.0%

維多利亞的秘密(LB.US)

板塊:非必需消費品

分析師Jay Sole指出,千禧一代的消費者想要的是價值以及在商店或網上購物的靈活性,L Brands旗下品牌Bath & Body Works在這方面有很大的優勢。L Brands在疫情期間表現良好,我們認為其2020財年商品利潤率的增長是可持續的。相信維密業務會好轉,並且該品牌的息稅折舊攤銷前利潤率機會仍然被市場所忽視。

目標價:102美元

潛在升幅:46.9%

優步(UBER.US)

板塊:工業

分析師Ben Miller指出Uber受益於一些長期的有利因素。首先是該公司的市場領先地位,其在美國地區的雙寡頭市場中保有穩定的份額;其次,在北美以外的市場,它仍是位居前二的市場參與者。在短期內持續波動的複蘇中,市場仍低估了Uber分類加總資產價值,尤其是其國際業務。

目標價:75美元

潛在升幅:47.9%

C4 Therapeutics, Inc.(CCCC.US)

板塊:醫療

分析師Colin Bristow指,基於該公司專有的多發性骨髓瘤(MM)藥物收入模型,預測其在美國的峰值銷售額為21億美元,在歐盟地區為15億美元。認為這些收益源的成功概率為35%,高於其Ph1腫瘤資產的平均水平。

目標價:60美元

潛在升幅:60.8%

Arvinas(ARVN.US)

板塊:醫療

分析師Eliana Merle指目前的交易價格表明,市場對臨床試驗成功的信心不足。此前,與基本案例相比,市場認為腫瘤藥物ARV-471和ARV-110的商業機會更小。

目標價:123美元

潛在升幅:78.5%