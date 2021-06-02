FSM維持恒指目標32000點　周期股及價值股看俏

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-06-02 20:04

港股成功打破五窮月魔咒，在六絕月開局亦不俗，今日更曾與29500點只差一線。對於今年大市前景，FSM（香港）投資組合管理及研究部總監沈家麟表示，下半年港股與美股市況反覆，表現為大幅區間上落，以消化早前偏高的估值。同時維持予恒指目標為32000點，反映預測市盈率13.5倍，並預計盈利增長11%。

受低基數帶動，沈家麟指恒指盈利增長主要來自能源股。去年油價受疫情影響下跌，預計本年能源股盈利增速上升。而通脹、債息雙雙上升亦令周期股、價值股、金融股等上升，工業、消費、健康護理、資訊科技等板塊亦被看好。

對於人民幣走勢增强，沈家麟表示是預期所料，内地GDP本年第一季度按年增長18%，熱錢流入内地市場，反映其經濟在已經復甦且保持增長走勢。A股﹑在港上市的中資股亦普遍受惠。

台股回報逾15%

Bondsupermart債券投資部助理經理陳家朗表示，台灣居環球股市回報首位，回報率達15.86%，俄羅斯、歐洲、美國及南韓分別排名2至4位，回報率分別達15.14%至11.5%；香港則在全球排名12，回報率有7.05%。

陳家朗又認爲，下半年通脹會繼續升溫，待低基數效應過去後才會回落，不少企業實施加價，認爲通脹是結構性而並非聯儲局所指的暫時性。

惟他表示美國不會出現滯脹、惡性通脹等情況， 因現時央行關鍵目標放在貨幣供應增長趨緊，與以往情況不同。至於環球經濟增速則會放緩，新興市場經濟增長亦會由於内部增長不平衡，其復甦道路仍受疫情影響而反覆。